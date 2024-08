Se billederne fra Noiseys koncertweekend i Las Vegas

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA og bringes her med bidrag af Noisey Danmark

Vi elsker en vild Vegas-tur lige så meget som alle andre, og forrige weekend var ingen undtagelse. Noisey overtog The Strip sammen med vores partnere A Beautiful Perspective for at præsentere verdenspremieren på Emerge Impact + Music fest, hvor man kunne opleve tonsvis af friske, nye kunstnere og innovatører – heriblandt Cuco, Vagabon, Cupcakke, War on Women, Twin Shadow, Rhye, Waxahatchee, Madame Gandhi, Fairytale Ball-vogueparty og mange andre – over tre dage i syndens hule spækket med koncerter, kunstudstillinger, paneldebatter og naturligvis masser af fester.

Vores fotografer var naturligvis med ved festlighederne. Tjek billederne ud, og glæd dig til, at du til november kan komme til indendørs festival med Noisey på dansk grund, når vi indtager TAP1 på Amager.

Cuco (Foto: Andrea Domanick)

Foto: Andrea Domanick

Cuco (Foto: Andrea Domanick)

Foto: Justin Staple

Madame Gandhi (Foto: Andrea Domanick)

The Fairytale Ball (Foto: Justin Staple)

The Fairytale Ball (Foto: Justin Staple)

Andrea Domanick og War on Women (Foto: Justin Staple)

Lauren Ruth Ward, Shawna Potter fra War on Women og Rotana (Foto: Justin Staple)

Cupcakke (Foto: Justin Staple)

Madame Gandhi, Noiseys Andrea Domanick, og Andreea Magdalina fra Shesaid.so (PATRICK GRAY/KabikPhotoGroup.com)

Madame Gandhi og Andreea Magdalina fra Shesaid.so (Foto: Andrea Domanick)

Goon (Foto: Andrea Domanick)

Rhye (Foto: Andrea Domanick)

Rhye (Foto: Andrea Domanick)

Mike Xavier (Foto: Justin Staple)

Lauren Ruth Ward (Foto: Justin Staple)

Indecline (PATRICK GRAY/KabikPhotoGroup.com)

Waxahatchee (Foto: Justin Staple)

Rhye af Edison Graff