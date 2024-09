Se de modige plus-size modeller der bekæmper fordomme med nøgenbilleder

Julia SH, Plus Sized. Billeder via kunstneren.

Denne artikel er oprindeligt udgivet af The Creators Project

Under sin opvækst var den svenske fotograf Julia SH fascineret af David Cronenbergs film, ikke bare for deres hallucinatoriske visuelle udtryk og nihilistiske perspektiver, men for deres skildringer af menneskekroppen. “De fleste af mine yndlingskunstnere havde en fascination af menneskekroppen i al sin fantastiske underlighed,” fortæller hun. Julia SH mødte på et photoshoot en model, hvis krop og måde at bære sig selv på var for fascinerende til at give slip på.

Videos by VICE

“Hun var fantastisk at arbejde med og meget selvsikker omkring sit udseende,” fortsætter SH. Hun henvendte sig til modellen, der er anonym, og “fotograferede hende med vilje i stillinger, hvor man ikke kunne se hendes ansigt, for at desorientere beskueren en smule og forhindre dem i med det samme at sammenligne hende med den måde, andre mennesker ser ud på.” Slutresultatet blev hendes nye billedserie, +, hvis mål er at “vise skønheden og værdien i modellens krop og adskille den fra samfundets idealer om seksuel tiltrækningskraft ved at skildre den som en skulptur og et kunstværk.”

Det er det mindset, der gør, at SH kan holde sit arbejde adskilt fra seksuelle fordomme og stereotyper. “Jeg er som sådan ikke så interesseret i nøgenhed, som jeg er i de teksturer og den geometri, der gør vores individuelle kroppe unikke,” siger hun. “Tøj er designet til at gemme de her ting væk og tvinge vores kroppe til at have en mere generel og “acceptabel” facon. Så derfor foretrækker jeg ofte at skyde nøgenmodeller.” At udleve den ide er noget helt andet i USA, end det er i hendes hjemland – hendes arbejde hentyder meget til skellet mellem den europæiske og amerikanske holdning til sex.

Julia SH, +

“Jeg kan huske, engang jeg så en udenlandsk film med nogle amerikanske bekendte. Der var en scene, hvor en ældre fyr med lidt vom tog alt tøjet af for at gå i bad, og deres reaktion var i bund og grund; ad, hvor ulækkert!, husker hun. “Jeg tror, det kommer fra ideen om, at vi skal give samtlige nøgne kroppe, vi ser, en seksuel evaluering. Hvis jeg havde set samme scene med en gruppe svenskere, tvivler jeg stærkt på, at nogen havde reageret på samme måde, eller at der overhovedet havde været en reaktion.”

SH føler, at det er mere end bare forskellige holdninger – at det er et problem, der skal løses. “Fra en svensk indvandrers synspunkt virker det, som om nøgenhed næsten altid placeres i en seksuel kontekst i USA, hvilket jeg tror er ekstremt usundt. Det skaber en ide om, at man skal være klar til at indordne sig efter specifikke seksuelle standarder, hvis man skal være nøgen, og at man ellers fortjener at blive hånet og latterliggjort.”

“Jeg ville gerne se Amerika bevæge sig mod et mere almindeligt, pragmatisk syn på nøgenhed,” forklarer hun.

Julia SH, +

Hun håber, at projekter som hendes +serie kan være med til at realisere den vision for USA. Hvis kropsidealer hovedsageligt er et medieorienteret problem, har SH en medieorienteret løsning: “Hvis man ser på, hvem vi i sidste ende dater og gifter os med, er det ret tydeligt, at folk er tilfredse med langt flere kropstyper, end det umiddelbart er “meningen”, vi skal foretrække, men fordi vi i USA kun bliver udsat for en enkelt kropstype, som vi får at vide er den rigtige, ender vi med at føle os værdiløse og ulykkelige. Jo mere vi udfordrer ideen om, at der kun er én acceptabel måde at se ud på, når vi er nøgne, jo bedre vil vi kunne få det med vores egne kroppe.”

Julia SH, +

SHs andre værker skildrer ofte ukonventionel nøgenhed i tilsvarende ukonventionelle scenarier. Hendes Clusters-serie smelter en gruppe kvinder sammen til lidt af en surrealistisk skulptur – et narrativ, der kan pakkes op, frem for et objekt, der kan seksualiseres. Back Attack muterer en mands ryg om til et sci-fi-væsen, der efterlader beskueren med flere spørgsmål end svar. Hendes enkeltfoto, Girl, forestiller den ægte kvinde under rammen på Johannes Vermeers Pige med perleørering, helt ned til trusserne.

De fleste af SHs modeller er ikke vant til at blive fotograferet nøgne, hvilket gør portrætterne af dem meget mere slagkraftige. “Jeg kan godt lide at fotografere kvinder, der måske ikke er klar over, hvor smukke de er, og så får en kæmpe overraskelse.” Hvis hun kan få disse ikke-nøgenmodeller til at være mere afslappede omkring deres nøgne kroppe, hvorfor så ikke også resten af Amerika?

Julia SH, Clusters

Julia SH, Back Attack

Julia SH, Girl

Se flere af Julia SHs værker på hendes hjemmeside.





Se flere smukke, kunstneriske skildringer af kvindekroppen her:

Billeder der hylder den nøgne kvinde

Lana Prins skyder sensuelle portrætter af sine nøgenbadende veninder

Arnold Frolics’ syrede nøgenbilleder