Se den inspirerende dokumentar om Skeptas Homecoming Festival i Nigeria

I år tog Beats 1’s Julie Adenuga til Lagos for at deltage i og dokumentere anden udgave af hendes bror Skeptas Homecoming Festival, som UK-rapperen også er vært på. Julie in Lagos er en serie i tre dele, der viser den smukke by set gennem musik, mode og sport. ”Ideen med koncerten var, at den skulle lyde som en playliste,” siger Skeptas manager, Grace Ladoja. ”Hele showet er udformet omkring lyden. Wiz og Skepta stod i centrum, J Hus optrådte til sidst, og Wavy åbnede ballet. Det var en smuk oplevelse. Vi prøvede at kæde det hele sammen.”

Festivaler som Skeptas Homecoming er med til at aflive negative fordomme om, at afrikanske lande altid er plaget af underskud og udelukkende arbejder med ressourcer, der bliver udnyttet. ”Afrika har diamanter, guld og olie. Det verdens navle, men i mange år har vi fået fortalt en historie, som ikke er sand. Det er derfor, at jeg gennem min musik og min kunst har forsøgt at sætte fokus på kontinentet,” siger Skepta. ”Alle de, som aldrig har villet indrømme, hvor de er fra, alle de, som ikke ville anerkende andre, alle de, som har grinet af afrikanske skuespillere, lytter nu til Afrobeats, Wizkid, Davido, Tekno, det hele”.

Julies og Skeptas bogstavelige hjemkomst (de har nigerianske rødder) viser det, der sker, når arven fra slægt og den afrikanske diaspora kolliderer. Du kan se hele Julie in Lagos-serien på Beats 1 via Apple Music.