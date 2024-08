Se den legendariske dørmand fra Berghain genfortælle sit liv gennem videoer

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey Italien

Sven Marquardt er en mand med mange historier at fortælle. Han er opvokset i Østberlin og har arbejdet som fotograf og dørmand i Berlins musikalske undergrund siden murens fald. Hans vigtigste opgave er at afvise dig i døren, når du forsøger at komme ind på Berghain, men det viser sig, at Marquardt også har en meget skarp æstetik og en lidenskab for punk og kunst. Det fortæller han nemlig om i en række videoer på STRRR.tv – en hjemmeside, hvor portrætter af store kulturpersonligheder præsenteres gennem deres personlige udvalg af videoer.

Den tatoverede og frygtindgydende dørmand fortæller om sine mange år i Berlins undergrund og viser et udvalg af videoperler, der blandt andet omfatter musikvideoer med Madonna og Portishead. Se hele videoen her.