Se en mand bruge en løvblæser til at bunde en sixpack øl alt for hurtigt

Mandens bedrift er mindst lige så innovativ, som den er åndssvag: YouTuberen LA Beast forsøgte for nylig at drikke en hel sixpack på under 40 sekunder ved at bruge en løvblæser og offentliggjorde resultatet i en video, der meget passende hed “Can A Human Drink A 6 Pack of Beer Using A Leaf Blower In 40 Seconds Or Less?”

Kan det så lade sig gøre? Det forskruede og geniale i LA Beasts video er ikke selve konceptet, men hvordan det udføres. Han fremviser stolt sit ekstremt avancerede aggregat, der er baseret på en løvblæser, som ifølge ham “kan blæse med 250 km/t”, og som kan hamre øl gennem en maske, der ligner noget, der tilhører Bane fra Batman. Og ikke en eneste dråbe bajer går til spilde.

Efter 39,13 nervepirrende sekunder kan LA Beast fejre sin præstation ved et bryde ud i en bøvs så imponerende, at den næsten varer lige så længe som det tog at drikke øllen. Derefter proklamerer han: “Hvis Nasa mangler flere videnskabsmand, så kan de bare ringe.” Han fortsætter med at reklamere for, at “toliters kværneren nu er til salg i min merch-butik”.



“Væskeudrydderen”, som han kalder den, kunne være interessant for en del bros derude, for der er faktisk mange derude, der har forsøgt at bruge en løvblæser til at drikke bajere. Bagefter har de naturligvis uploadet deres heroiske forsøg på YouTube, også selvom der er meget stor forskel på hvor (pinligt) lidt eller meget øl, der rent faktisk ryger ind i munden.



Primitive forsøg på at benytte maskinen som drukkatalysator involverer ikke meget andet end at åbne en øl foran en løvblæser, og det skaber bare en øl-dis, som både sviner og er spild af øl. Men nu har LA Beast altså trådt ind på scenen med et system, hvor øllen pumpes ind i kroppen på en aggressiv, men også effektiv måde.

Med denne suveræne præstation under bæltet kan han velfortjent gå tilbage til at spise ghost-chillier og hårdkogte strudseæg, inden han skyller det hele ned med for gammel mælk og venter på det opkald fra NASA.