Se, hvordan et firma laver dine afdøde familiemedlemmers aske om til LP-plader

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Motherboard



Det virker måske en smule blasfemisk, men i Storbritannien har en gruppe entreprenører igangsat et projekt til at mindes deres afdøde nærmeste – ikke bare på billeder eller via lydoptagelser eller aske, men ved hjælp af en kombination af alle tre.



Videos by VICE

De har brugt sammenpresset aske fra mennesker til at lave vinylplader. Jason Leachs firma And Vinyly og dets unikke tjeneste fik for første gang opmærksomhed af medierne tilbage i 2010 for deres evne til bogstaveligt talt at kunne bevare en del af den afdøde i noget, der tjener som et minde til de pårørende.

Her, i YouTube-videoen “Hearing Madge” af Aeon Video, skildres det hvordan det at presse afdøde om til vinylplader enten er en “særpræget gimmick” eller et “kærligt minde.” I stedet for eksempelvis at sprede sin nærmestes aske på havet, bliver de skubbet ind i rillerne på en uforarbejdet LP-plade, lige før den bliver endegyldigt trykt.

Det går ud over lyden, som bliver mindre tydelig, men det er også pointen: Den “knitren og knasen”, man hører, når pladen afspilles, er asken – den afdøde person – der laver sin egen lyd ovenpå det musik, der ellers ligger på pladen.

Firmaet udbyder også RIV(Rest in Vinyl)-udsmykning, så man blandt andet kan få sin afdøde kæres navn og levetid, eller et portræt af vedkommende, illustreret på pladen med asken blandet ind i malingen.

“Det er noget mere interessant end at stå i en krukke på en eller anden hylde,” sagde Leach til Wired i 2010.