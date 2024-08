Se Travis Scotts skæve og smukke optræden med John Mayer og Kevin Parker fra Tame Impala

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Efter sæsonpremieren blev kapret af en sindssyg Kanye West i en MAGA-hat i sidste uge, vendte Saturday Night Live tilbage i weekenden med Travis Scott som musikalsk gæst. Og han leverede lige præcis det, SNL havde brug for efter en virkelig ubehagelig uge.

Videos by VICE

Scott spillede et medley af “Astrothunder” og “Skeletons med Tame Impalas Kevin Parker på bas, Instagram-geniet John Mayer på guitar og producer Mike Dean i baggrunden.

https://www.youtube.com/watch?v=QcHxxwAXS_E

Senere vendte han tilbage for at spille en mørk og trippy version af “Sicko Mode” med Dean.

https://www.youtube.com/watch?v=nzCswho1bAk

Scott fandt endda også tid til at danse til Jeopardy!-temasangen i en halv-god sketch med SNL-castet. Det hele var direkte fucking finurligt.

Paul Simon er næste uges gæst, så der kan vi forvente endnu flere finurligheder, masser af følelser og, heldigvis, ikke flere gidseltagninger.

is next week’s musical guest, so we can expect yet more whimsy, plenty of emotion, and no more hostage situations.

Follow Alex Robert Ross on Twitter.

This article originally appeared on Noisey US.