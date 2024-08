Sean Penn har skrevet en totalt opdigtet historie om en voldelig mand, som hader #MeToo

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA og er en satirisk klumme udgivet i samarbejde med den feministiske hjemmeside Reductress.



Hvis du hører til dem, der altid har gået og drømt om, at hovedpersonen i Mystic River ville skrive en bog om Trump og #MeToo, så har jeg gode nyheder med i posen i dag! Skuespilleren, aktivisten, El Chapo-intervieweren, Fidel Castro-vennen, voldsmanden og den tidligere gæstestjerne i Two and a Half Men, Sean Penn, har skrevet en ”satirisk roman” med titlen Bob Honey Who Just Do Stuff, og wow, hvor lyder den, som om den kan noget!

Romanen fortæller historien om Bob Honey, en ”moderne amerikansk mand og selvstændig lejemorder, der sælger septiktanke til Jehovas Vidner og laver fyrværkeriforestillinger for berygtede diktatorer”. Penn sætter på modig vis fokus på en stærkt marginaliseret gruppe i kulturen, nemlig voldelige mænd, hvor forfatteren formår at gøre Victor Frankenstein kunsten efter: Han skaber en hovedperson, der er syet sammen af samtlige Chuck Palahniuk-klicheer i verden. Intet mindre end genialt!

I det giftige klima, der hersker i dag, hvor en mands storslåede bedrifter overskygges af små bagateller som en voldtægtsdom, er det utroligt vigtigt at høre en repræsentant fra de gamle, rige, privilegerede, hvide mænds rækker præsentere det perspektiv. I en tid, hvor #MeToo hersker debatten, er der mange, som vil mene, at det måske er tid til, at overgrebsmændene holder kæft. Men til de fjolser svarer Sean Penn (en mand, som tidligere er anklaget for overfald, men fik dommen lempet, da vidnet trak sit udsagn tilbage) modigt: Ikke desto mindre, blev jeg ved.

Penn – der tidligere har slået sin ekskone, Madonna, med et boldtræ, en sag, hun vel at bemærke ikke anmeldte, da Penn allerede skulle i retten for at have overfaldet en statist under en optagelse – udgav først romanen som en lydbog i 2016. Efter sigende indeholder den også et digt skrevet af hovedpersonen, der omtaler #MeToo som ”tidens barnlige begreb”.

Den amerikanske hjemmeside Deadline har udgivet det følgende uddrag fra romanen af Penn, manden om hvem, det er sagt, at han ”tævede” Madonna og ”bandt hende til en stol”, hvorefter han nægtede at løsne hendes bånd, før hun ”havde udført en nedværdigende seksuel ydelse for ham”:

”Er det småbørnenes korstog? At reducere voldtægt, slutshaming og undertrykkelse til et skødesløst barns legesager? Et forum i hvilket man kan beskylde andre uden at stå til regnskab? Har retfærdig rettergang mistet sin glans?”

I stedet for at vælge den dumme løsning (at gå i rette med en international bevægelse mod overgreb som en kendt overgrebsmand) vælger Penn – meget modigt – at tackle problemet på kunstnerisk vis med en allegorisk roman. Sikke en helt!