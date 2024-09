Sex + Food: Mezcal og Mole

Felix Fang vil gerne sætte lidt krydderi på tilværelsen, så derfor tager hun til Guelaguetza – et lille stykke af Oaxaca, i midten af Los Angeles – for at lære mere om den amorøse kombination af sød og røget mezcal og mole. Familien Lopez viser hende, hvordan man forarbejder de 21 ingredienser, der tilsammen udgør en kompleks, traditionel molesauce, inden de sætter kurs mod baren for at drikke mezcal og spise sprøde chapulines (krydrede og ristede græshopper) inden middagen.

Felix kom for at undersøge denne kombinations romantiske potentiale, og noget tyder på, at mexicanerne har fat i den lange ende, for hun ender med at forlade stedet et frieri rigere!