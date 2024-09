Sex + Food: Sploshing

Kimberly Kane besøger en fetichklub i Los Angeles, hvor hun møder Mistress Shae , der er professionel dominatrix og kendt for sit talent med mad. Hun har gjort det til sin levevej at hjælpe andre med at udforske erotisk—en madfetich, der ophidser alle sanser og hver eneste del af kroppen, fra isse til tåspids. Kim tilbringer dagen sammen med Mistress Shae og lærer, at sploshing går ud på at man smører, tørrer, smækker, hælder, kaster og drysser forskellige former for mad ud over hele kroppen, inden Kim selv prøver sploshing af på sin egen krop.