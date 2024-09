Shaquille O’Neal vil være sherif

Shaquille O’Neal har haft en virkelig vild karriere. Han har som bekendt været stjerne på seks forskellige NBA-hold, vundet mesterskabet fire gange og er blevet et af de største amerikanske sportsnavne nogensinde. Men han var også med i filmen Kazaam, som en ånd, der bor i en ghettoblaster, han rappede i Aaron Carters hit “How I Beat Shaq,” han dirigerede Boston Pops symfoniorkester, han fik kælenavnet “Diesel”, da han trænede kampsport, hans debutalbum som rapper solgte platin tilbage i 1993, og han er international talsmand for donutfirmaet Krispy Kreme.

Og nu er det også blevet tid til at involvere sig i lokalsamfundet. Ikke bare som borgmester eller byrådsmedlem, men som sherif. Shaq forklarer, at han regner med at stille op til posten i 2020, men eftersom han både bor i Georgia og Florida, har han endnu ikke besluttet, hvilken kommune han stiller op i.

“Det er noget, jeg altid har haft lyst til at gøre,” siger han. “For mig handler det om at bringe folk tættere sammen. Da jeg voksede op, elskede og respekterede folk politiet. Jeg vil gerne sørge for, at det bliver sådan igen, især i det lokalsamfund, jeg er en del af.”

Shaq har tidligere arbejdet med politiet, da han arbejdede som reserve-betjent i Los Angeles, Tempe og Miami Beach. I 2016 blev han udnævnt som stedfortræder for sheriffen i Clayton County i Georgia og tog samtidig rekorden som den højeste person, der nogensinde har haft det job – hvilket åbenbart er dokumenteret og noget, de går op i. Men nu er Shaq klar til at komme helt til tops og blive sherif i den kommune, han nu engang vælger at stille op i.

“Jeg ved, hvordan man leder et hold,” fortalte han. “Mit mål er at samle en masse mennesker omkring mig, som har gjort deres arbejde meget længere tid end mig. Jeg vil samle de klogeste mennesker omkring mig.”

Basketball-legenden tilføjede, at han kan blive venner med alle, han møder. Om det så er at “tage et jækkesæt på og snakke med Bill Gates” eller “tage ind i ghettoen og snakke med gangsterne og børnene.” Det er endnu uvist, om han i valgkampen igen vil sælge sig selv som “overvågningens mester” eller lovprise sin evne til at “betjene en bærbar computer”, som han gjorde, da han ansøgte om at blive betjent i Miami – men han har allerede et ret godt slogan: “Shaq som sheriff: Tilbage til den old school stil.”