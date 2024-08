Skønne billeder fra verdens eneste ‘mullet’-festival

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

I mange år har indbyggerne i den lille australske by Kurri Kurri været overbevist om, at mullets (du ved forhåbentlig godt, hvad det gode, danske udtrykker dækker over) er opfundet i deres by. Og selvom det rygte ikke har noget med virkeligheden at gøre, afholdt det ikke den lokale pub fra et stable et større arrangement på benene til ære for firser-frisuren.

Mullet Fest 2018 blev afholdt i det overfyldte og svedende varme Chelmsford Hotel i nabobyen Newcastle. Deltagerne fra nær og fjern konkurrerede i en række kategorier, herunder Junior Mullet, Dame-Mullet, Hverdags-Mullet, Snusket Mullet og Den Bedste Mullet.

Men det er ikke så vigtigt. Det væsentlige er, at det her var en inkarneret australsk begivenhed, og vi blev nødt til at spørge nogle af deltagerne, hvorfor de synes, det er så fedt at have en mullet.

Zacralph

Har haft en mullet i to år

Det er bare sådan noget hår, rigtige mænd har. Min kæreste kan godt lide det og vil ikke giftes med mig, hvis jeg klipper det af.

Trent

Har haft en mullet i to år

Du kan ikke køre på motorcykel uden at have en mullet – det giver ingen mening.

Brian

Har haft en mullet i to år

Jeg føler mig nøgen uden.

Dommerne er (fra venstre): Dan “The Mullet Lord” Brown, en mand ved navn Brett, og parlamentsmedlem Meryl Swanson, som bor i området.

Cougar

Har haft en mullet i tre år

En mullet er en livsstil, ikke en frisure.

Bailey, 13 år gammel

Har haft mullet, siden han var fire

En mullet er bare virkelig sej.

Lloyd

Har haft en mullet i to år

En mullet er den bedste måde at sikre et aktivt sexliv på.

Erroc, 60 år gammel

Har haft en mullet, siden han var 11

Det er en god måde at tage pis på samfundet.

Oscar

Har haft en mullet i to år

Mullets er lig med damer.

Isaac

Har haft en mullet i to år

Fordi mor sagde, at jeg ikke skulle få en.

Mick

Har haft en mullet i syv år

Det er billigere. Jeg betaler halv pris for at blive klippet. Det er krisetider.

Sam

Har haft en mullet i et halvt år

Jeg elsker mullets, fordi alle glor på dig, som om du er en freak.

Daniel

Har haft en mullet i fire år.

Jeg har bare en underlig stil.

Laurie

Har haft en mullet siden 1972

Jeg blev født med den, og jeg vil dø med den.

Josiah, 14 år gammel

Har haft en mullet i næsten to år

Grunden til, at jeg har en mullet er… Hvorfor ikke?

King Jay

Har haft en mullet i fem år

Det får mig til at se forbandet majestætisk ud.