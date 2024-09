Snart kommer der en queer datingapp uden billeder

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

På Honey’s Bar i Brooklyn en onsdag aften står en kvinde i tyverne med brunt hår på scenen foran et publikum bestående af mestendels queer-kvinder og deltager i et slags analogt dating-eksperiment. ”Hvad søger du efter i en partner?” spørger konferencieren hende. ”Jeg vil have den type person, som man altid ender med at grine sammen med, selv om man prøver at føre en normal samtale,” svarer hun. Publikum ler. Bag scenen kører et slideshow med gamle kontaktannoncer skrevet af lesbiske kvinder i 80’erne, som søger sex og kærlighed. I baren står folk i kø for at købe mjød med aromatiske urter.

”Hvad med duft? Er der en bestemt kropsduft eller cologne, som du foretrækker?” spørger værten videre. ”Det skal være en, der lugter, som om vedkommende har stået i køkkenet hele dagen og bagt foccaciabrød,” svarer hun. Publikum klapper, inden brunetten træder ned fra scenen igen, hvor hun nu har øget chancerne for at møde sin storgrinende, foccacia-bager drastisk.

På den ene side virker arrangementet, som skal promovere en smartphone-app, helt ved siden af – her er ingen tech-bros eller glatte forretningstyper blandt publikum. På den anden side giver det også rigtig god mening, når man tager i betragtning, at arrangøren er PERSONALS (@_Personals_), en Instagram-konto for ikke-binære- og queer-kvinder, der uploader poetiske, tekstbaserede kontaktannoncer fra over hele verden. Det er fotoredaktør på Metropolis Magazine Kelly Rakowski, som står bag PERSONALS. Hun åbnede kontoen i 2017, og siden da har den fået mere end 30.000 følgere. Nu har Kelly Rakowski videreudviklet konceptet til en queer, tekstbaseret datingapp, som hun har lanceret en Kickstarterkampagne for.

Kelly Rakowski er også kvinden bag en populær Instagramkonto for ”lesbisk kultur”, som hedder @h_e_r_s_t_o_r_y, der kan prale af at have 130.000 følgere. Der poster hun jævnligt vintagebilleder af lesbiske kvinder og andet indhold, der har interesse for lesbiske og queer-personer – for eksempel memes med Cynthia Nixon. Det var også der, hun i sin tid begyndte at lægge kontaktannoncer ud. Hun blev fanget af de kontaktannoncer, hun fandt, når hun kiggede gamle eksemplarer af det erotiske magasin for lesbiske On Our Backs igennem. ”De var virkelig sjove, vittige, sexede og charmerende. Jeg blev helt opslugt af dem,” fortæller Kelly Rakowski. I en af dem kan man læse: ”Jeg er en flot 30-årige GWF, tidligere bodybuilder og i dag femme fatale, som leder efter den særlige kvinder derude, som jeg kan forkæle helt skamløst. Hvis du er genert og underdanig, ekstremt feminin og elsker tanken om at blive domineret af en stærk irsk kvinde, så skriv til mig.”

Tilbagemeldingerne var meget entusiastiske, og derfor bad Kelly Rakowski sine følgere om at komponere deres egne annoncer i stil med dem, hun havde fundet i On Our Backs. Hun modtog en overvældende mængde kontaktannoncer og besluttede sig for at oprette en separat konto dedikeret til dem alene. I dag modtager hun kun indsendte kontaktannoncer i en tidsramme på 48 timer en gang om måneden og bringer dem i en story via kontoen. Hver gang modtager hun omkring 500 bidrag fra følgere. Hun kigger dem alle igennem og deler så mange, som hun kan, henover måneden. Ofte er det adskillige bidrag om dagen.

Vi lever i en tid, hvor onlinedating er reduceret til at bedømme andre på deres billeder. Derfor føles PERSONALS som et frisk pust. For mange appellerer tjenesten, fordi den giver brugere mulighed for at identificere sig med queer-terminologi og læse – og måske lære – hvordan man egentlig beskriver sig selv, når der ikke er faste kategorier at læne sig op ad. ”Der findes et sprog indeni sproget i queer-samfundet, der er så mange forkortelser, der er så mange måder at beskrive sig selv på, og det er så smukt alt sammen,” siger Kelly Rakowski.

Tag nu for eksempel den her annonce fra New York: ”Mit kendetegn er mine DIY-korncirkler. Jeg er en queer, tyk og slimet heksetøs fra det ydre rum. I forhold (& i alle andre henseender) anarkist… Lad os skabe kunst sammen og kaste en forbandelse over patriarkatet.” Eller den her fra Detroit: ”Bly, tyk, lesbisk tidligere vikar i 30’erne, der leder efter nogen til lokale eventyr og udflugter. Kan godt lide pileflet, alternative tegneserier og er hobbyornitolog.”

Selv om størstedelen af annoncerne leder efter romantiske forbindelser, siger Kelly Rakowski, at appen handler om mere end det: ”Den handler om fællesskab, om at finde ligesindede, om at reklamere for sit lesbiske fodboldhold, om at finde arbejdskraft til sin gård og sådan noget.” Og det lader også til at fungere. Kelly Rakowski siger, at hun tit modtager private beskeder fra folk, som har fundet kærligheden gennem annoncerne – der er eksempler på følgere, som er blevet gift, har fundet nye bedste venner eller er fløjet tværs over landet for at tilbringe en weekend sammen i Joshua Tree, selv om de har aldrig har mødt hinanden før.

Og med al den succes var det en helt naturlig ting at udvikle kontoen til en app, siger Kelly Rakowski. Men hun har aldrig prøvet at lave en app før. Derfor har hun opsøgt mentorer i tech-branchen og talt med udviklere om at producere en prototype. Når Kickstarter-kampagnen – hvis mål er at indsamle 255.000 kroner – lukker den 13. juli, siger hun, at hun nok skal på udkig efter flere investorer. Men hvis hun har held med kampagnen, er det nok til at få projektet på vingerne i hvert fald.

Kelly Rakowski planlægger lige nu at udforme den første version af appen, så designet hviler sig op af det, brugerne kender fra Instagram. Brugere kan scrolle gennem annoncer på en lignende måde, og annoncerne bliver også præsenteret som før. Det hele foregår kun via tekst med et link til brugerens egen Instagram-konto, hvis man ønsker det. Den afgørende forskel fra Instagram er, at brugerne kan søge ud fra nøgleord og geografisk afstand. Derudover kan de poste annoncer når som helst, og de skal altså ikke begrænse sig til kort tidsrum én gang om måneden.

Kelly Rakowski har også planer om i fremtiden at tilføje en funktion, hvor man kan oploade et enkelt profilbillede, og hun har masser ideer til, hvordan appen ellers kan udvikles. ”Det kan godt være, du har mødt en, men har du alle redskaberne til at skabe et sundt forhold?” siger hun. ”Jeg kunne godt tænke mig, at man kan anbefale bøger, parrådgivning og bringe interviews med folk på platformen. Der er så meget i det her samfund. Vi kan både bygge flere ting sammen i og udenfor appen.”

Men Kelly Rakowski slår også fast, at lige meget hvor populær appen bliver, så har hun ikke planer om at lukke Instagram-kontoen ned.