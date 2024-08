Sofie Hagen føler afmagt over keramik

Dameblade bliver ofte kritiseret for at have en overfladisk og stereotyp opfattelse af kvinder og deres interesser. For eksempel handler magasiner, der henvender sig til kvinder, meget ofte om mode, indretning og skønhed, og sjældent om politik, karriere og sport. Det afspejler sig også helt konkret i de spørgsmål, som kilderne bliver stillet. Såkaldte damebladsspørgsmål. Det siges ofte i en nedladende tone, men er de egentlig så slemme? Måske er de her spørgsmål blevet klassikere, fordi de leder til spændende refleksioner.

På Broadly har vi sat os for at undersøge det. Derfor har vi samlet 15 konkrete spørgsmål fra ALT for damerne, Femina, Costume, Eurowoman og Elle og bedt fremtrædende feminister forholde sig til dem. Men hvordan, de har ønsket at besvare dem, har været helt op til dem.

I denne uge er det Sofie Hagen. Den 28-årige komiker er bosat i London, og herfra har hun blandt andet være med til at lave podcastsuccessen The Guilty Feminist og nu Made of Human. Udover at være komiker er hun også medstifter af FedFront, der kæmper for tykke menneskers rettigheder. Og endelig er hun for tiden aktuel med sit show Dead Baby Frog, som hun kommer til Danmark med i februar.

Broadly: Hvordan ser dine daglige skønhedsrutine ud? (fra Costume)

Sofie Hagen: Jeg tror egentlig, at jeg godt kan lide at læse svarene til det her spørgsmål. Mest fordi jeg tit føler, at jeg ikke aner, hvad jeg skal gøre med det utal af produkter, man kan købe. Når jeg hører nogen tale om ‘contouring’, smiler og nikker jeg og håber, at de ikke har opfølgende spørgsmål. Jeg ved virkelig ingenting. Så jeg elsker at læse om folk, der lige gnubber lidt vandmelon på næsen, før de skraber døde hudceller af, og tænke: “Nå. Jeg gik bare i bad og smed lidt mascara på. Ups.”

Hvornår gjorde du sidst noget pinligt? (ALT for Damerne)

Jeg mødte en ret stor comedy-producer på gaden i Edinburgh, og vi stod og small-talkede lidt. Og pludselig slog jeg en prut. Hvem gør det? Det sker bare så sjældent. Og produceren var rigtig britisk og ignorerede det, men jeg blev gradvist mere og mere rød i hovedet, og til sidst måtte jeg sige: “Ej, undskyld, jeg pruttede”. Hans ansigt blev helt mærkeligt, og han sagde: “Hvad?”, og så havde han slet ikke hørt prutten. Det tænker jeg på måske tre gange om dagen.

Hvornår har du følt størst afmagt? (fra Femina)

Hver gang en kollega fortæller mig, at et lille tweet, jeg har lavet, åbenbart har gjort nok mænd vrede til, at Ekstra Bladet og andre fæces-aviser har skrevet om det. Hvordan fanden forklarer man, hvad feminisme er til et helt land?

Hvad betyder accessories for din stil? (Costume)

Som en tyk person kan jeg fortælle, at accessories betyder mega meget. Accessories var det, jeg købte, når jeg var ude og ‘shoppe med veninderne’, da jeg var teenager, fordi jeg ikke kunne passe tøjet i H&M. Så ingen kunne sige: “Hvorfor køber du ikke noget, Sofie?”, fordi jeg havde både hatte og hårelastikker og tørklæder i favnen.

Hvorfor tror du, keramik har fået en revival? (fra Eurowoman)

Ha! Slet mit forrige svar. Dette er mit nye svar. Jeg har aldrig følt større afmagt end lige nu.

Hvilket par sko er dine favoritter lige nu? (fra Costume)

Sidste gang jeg var til en fest, hvor en person begyndte at snakke om sko med mig, gik jeg langsomt bagud, til jeg ikke kunne høre hende længere. Imens jeg smilede høfligt.

Har du selv ofret noget på kærlighedens alter? (Femina)

Åh nej. Hvad i alverden betyder det? Om jeg har ofret noget for et forhold? Ja, min sindstilstand.

Hvordan holder du din krop sund? (fra Costume)

Det gør jeg ikke, for jeg kan godt lide ost.

Hvilket råd vil du give til dit yngre jeg? (fra Alt for Damerne)

De voksne har ikke altid ret. Du kommer aldrig til at bruge matematik til noget. Hvis nogen siger, du ikke er nok værd, så tager de fejl. Det inkluderer stemmen i dit hoved. Du er ansvarlig for at være rar mod dig selv. Mænd er som regel lort, men de har bløde læber, og det kan være svært at modstå.

Hvem er dine kvindelige forbilleder? (fra Costume)

Feminista Jones (Michelle Taylor) er helt vidunderligt sej. Hun har lavet en video, der hedder “10 Ways To Piss Off Men”, og det er min bibel. Avery Edisons tweets er det bedste i verden. Hun er mega-vigtig. Andrea Storgaard Brok, dansk aktivist og en af mine tætteste veninder. Hun skabte mig, og hun ruller med øjnene, når jeg fortæller hende det.

Hvad har du altid i dit køleskab – ud over rødbeder? (fra ELLE)

Jeg har kun ting, der kan holde sig i flere måneder. Så. Dåse-colaer. Primært. Jeg rejser hele tiden og laver aldrig mad. Burde jeg have svaret ‘spinat og bananer og chiafrø’?

Hvornår er du mest træt af dig selv? (fra Alt for Damerne)

Åh. Sikke et trist spørgsmål. Går folk rundt og er trætte af dem selv? Det er jo så ukonstruktivt. Jeg kunne sidde og være trist over, at jeg ikke har forberedt mig godt nok til mit show i aften, eller jeg kunne – chok – forberede mig.

Hvordan har du det med at blive ældre? (fra Costume)

Fint. Det er lidt svært at have det skidt med noget, 1) man ikke kan gøre en skid ved, og 2) bogstavelig talt alle i universet oplever.

Hvilken bog bør enhver kvinde læse? (fra Alt for Damerne)

Dietland af Sarai Walker. Shrill af Lindy West. Things No One Will Tell Fat Girls af Jes Baker. Hunger af Roxane Gay.

Hvad dufter jeres hjem af? (fra Eurowoman)

Vores (mine to flatmates og jeg) hjem lugter pt. af beskidt vand, fordi vores vaskemaskine gik i stykker og sprøjtede ud over det hele. Men det lugter også lidt af Domino’s.

