Sort magi og hønseblod: Billeder fra min uge med heksedoktorer i Sierra Leone

For nylig tilbragte jeg en uge sammen med heksedoktorer i deres klinikker i Sierra Leone. Alle, jeg fotograferede, er medlem af The National Council of Traditional Healers. De fleste af dem bruger en kombination af sort magi og urtemedicin til at helbrede. Udover at være i stand til at kurere kropslige sygdomme er der også mange af dem, der påstår, at de kan forbande – og endda dræbe – fjender. Besværgelser til djævelen råbes ofte taktfast i deres ceremonier, når de beder om hjælp med besværlig magi.

Dr. Tarawallie, der er unionens præsident, siger, “jeg taler ofte med djævelen, når jeg er alene om natten, det hjælper mig med mit arbejde. Vi har evnen til at slå ihjel – der er en fortryllelse, man kan lave med en skål vand. Fjendens ansigt kommer til syne i vandet, og når man man slår på det det, forsvinder det, og vandet i skålen bliver rødt. Så vil personen falde død om.”

Videos by VICE

Troen på heksedoktorerne er almindeligt udbredt i Sierra Leone, og de bliver besøgt af alle fra politikere til præster, landmænd og selv moderne læger.

I min tid sammen med heksedoktorerne så jeg en ung pige med lamme ben blive behandlet. Blod fra en halvdød hønes hals blev dryppet på hendes knæ. Så blev hun rystet ihærdigt i den tro, at det ville bortvise den heks, der gemte sig inde i hende. Jeg fik også min egen pande salvet med gedeblod og min arm forbandet, efter jeg var blevet drysset med noget kløende heksepulver.

Dr. Kabbia i sin klinik.

En healer kendt som Dr. Mortal Man Garage peger på en væg med tegninger, der illustrerer de sygdomme, han er specialiseret i.

Et nærbillede af Dr. Mortal Man Garages behandlingsvæg.

Dr. Tarawallie og hans assistent laver en ceremoni for en pige med lammede ben.