Stream 2 Chainz’ nye ep, ‘The Play Don’t Care Who Makes It’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Tidligere på ugen teasede 2 Chainz en lille bid fra et nyt track på Instagram med følgende besked til sine fans: ”NYT LORT PÅ VEJ OM ET PAR DAGE”. Efter udgivelsen af sidste års Pretty Girls Like Trap Music har 2 Chainz ikke holdt pause fra turnélivet, til trods for at han har siddet i rullestol med et brækket ben. Men nu lader benet til at være helet. Rapperen skal snart deltage i en celebrity-basketballkamp, og han har lige udgivet den nye ep The Play Don’t Care Who Makes It, så det er et ret godt bud, at 2018 bliver Chainz’ år.

Chainz har rekrutteret YG og Offset til det nye projekt og har også arbejdet sammen med producerne Non-Stop Da Hit Man fra 808 Mafia og Street Runnerz. Du kan streame den nye ep herunder.