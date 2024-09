Mød drengerøven, der lever af at arrangere polterabender

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada



Beerpong med topløse damer, badekar fyldt med gelé og nøgen-basketball er nogle af de ting, der indgår i en almindelig arbejdsdag for 35-årige Oren Bornstein. Han kan, med stolthed i stemmen, kalde sig for professionel polterabendarrangør. Jeg har altid været nysgerrig på, hvad den slags mænd egentlig laver, for min opfattelse af, hvad der kan gå galt, stammer hovedsageligt fra film som The Hangover og de tumper, der er med.



I løbet af de seneste seks år har Bronstein, som også bliver kaldt “BIG OH” og oprindeligt kommer fra Boston, haft firmaet Connected Montreal. Han specialiserer sig i at lave polterabender og andre helt særlige fester, og hans tilbud starter omkring 450 kroner per person for den mest basale pakke og går helt op til 10.000 kroner for de mest spektakulære ønsker.



Eftersom det er ved at være sommer (og dermed bryllupssæson), har han virkelig travlt, men det lykkedes os at fange Bornstein til en snak om at være fuldtidsdrengerøv.



VICE: Det er ikke ligefrem et traditionelt job at arrangere polterabender. Hvordan i alverden endte du der?

Oren Bornstein: Jeg snakkede med min studievejleder, som sagde, at man ikke kunne leve af at feste. Det var jeg nødt til at modbevise. Da jeg var ved at være færdig på universitetet, arbejdede jeg allerede i nattelivet, så det udviklede sig derfra. Jeg blev i branchen, og omkring mig så jeg flere og flere blive gift, så der var den ene polterabend efter den anden. Alle ved, at det er virkelig nederen at arrangere en polterabend, så jeg tænkte, at jeg kunne hjælpe. Jeg gjorde det nemt for folk og sørgede for, at det blev en mindeværdig aften.



Billede fra Connected Montreal

Jeg kan ikke lade være med at tænke, at det må være lidt af et drømmejob at arrangere polterabender – alene ud fra den livsstil, du må leve. Hvad gør jobbet svært?

Der er mange af de samme problemer, som man oplever i restaurationsbranchen. Men hos os er det ofte yderligere forværret, fordi gutterne drikker meget. Gommen føler altid et vist pres, fordi han skal sørge for, at alle vennerne har det godt. Der er tit nogle helt urimelige typer eller en fyr, der bare vil lave ballade og beslutter sig for at udløse brandalarmen. Det handler meget om en balance mellem, hvad folk forventer, og hvad de får. Når man beværter folk, er der altid nogen, der tror, at de kan opføre sig, præcis som de vil, og nogle gange går de over stregen. De dukker ikke op til tiden eller har ikke planlagt tingene ordentligt. Nogle gange har vi seriøst fyre, der ender med at aflyse brylluppet. Det er sket mange gange – flere gange end man skulle tro. Der var også engang en brudgom, der først virkelig forstod, at han skulle giftes, mens han stod på dansegulvet. Han besvimede midt i det hele. Sådan noget pis sker hele tiden.



Jeg har jo tydeligvis nogle fordomme om, hvordan dit job er. Var der noget, der overraskede dig, da du begyndte at arbejde med polterabender?

Ja, jeg var ikke forberedt på den respons, jeg fik. Folk har en tendens til at stole 100 procent på, at jeg har styr på alt til deres polterabend. Man har et kæmpe ansvar for at sikre, at alting er perfekt og går som det skal. Det går op for en, at det ikke rigtig handler om gommen – det handler mere om de andre, som er med. Gommen har det allerede godt, for han skal giftes og har sandsynligvis aldrig haft det bedre. Men for vennerne er det bare en undskyldning for at fyre den af, og det er faktisk tit de mænd, der er gift i forvejen, som er mest oppe at køre.



Fortæl os om nogle gode eller vilde oplevelser, du har haft.

Den bedste klient, jeg kan huske, var en fyr fra Sydstaterne i USA. Han kom i sit privatfly, og det er altid et godt tegn. Det viste sig, at han ejede en restaurantkæde, så han gik helt amok og kastede om sig med penge. Han blev ved med at komme med vildere og vildere forslag, og vi fik det hele til at ske. Vi tog til det bedste steakhouse i byen, og vi havde en masse piger med. Han købte 50.000 kroners vin, og på et tidspunkt siger han: “Jeg vil have, at de alle sammen er nøgne, mens de spiser,” og så gjorde de det. De spiste alle sammen kaviar og drak champagne nøgne på en af de bedste restauranter i Montreal. Det er den slags, jeg oplever, men der er forskellige grader af det. Når det kommer til vilde oplevelser, kommer det vel an på, hvad man synes er vildt.



Noget, du selv synes, er vildt.

Hvis jeg kunne finde nogle dværgestrippere, kunne jeg gå på pension i morgen, men de er ikke nemme at skaffe.



Aha. Hvad er det mærkeligste eller sjoveste, du har prøvet?

Der var en NBA-spiller, og af gode grunde vil jeg ikke sige hans navn. Han holdt en fest, da han indstillede karrieren, og han ville gerne spille basket mod strippere. Så vi fik ham til at spille mod fem nøgne strippere, og han dunkede hen over dem og alt muligt. Det var hysterisk morsomt. Det må være det sjoveste, jeg nogensinde har set. De prøvede virkelig, så godt de kunne, men han smadrede dem jo fuldstændig, når de spillede nøgne.



Du får det til at lyde som et nemt job, og du har samtidig nogle fremragende anmeldelser.

Ha, dem har jeg selv skrevet.



Videos by VICE

En af hans få negative anmeldelser

Hvad skal man kunne som polterabendarrangør?

Det gælder om at være opmærksom på alle de små detaljer. Man bliver nødt til at tænke forud og regne ud, hvad der kan gå galt, og hvad der kan gå godt. Det er en simpel opskrift. Jeg skal bare sørge for at gøre deres liv så nemt som muligt ved at tage mig af alle småtingene og problemerne og samtidig sørge for, at det bliver storslået og mindeværdigt ved at tænke ud af boksen. Topløs beerpong eller dværge som bartendere – altså den slags, som de ikke selv kunne have fundet på. Det er et meget unikt arbejde, jeg har, og jeg har gjort det i tolv år. Der er ikke meget, som jeg ikke allerede har set eller prøvet, så jeg er forberedt og kan læse situationen bedre end de fleste.



Du er jo egentlig bare festarrangør. Bliver du nogensinde træt af det?

Nej, det er altid noget nyt. Det sjove ved mit arbejde er, at jeg aldrig ved, hvilke typer der kommer. Vi imødekommer især de lidt mere bizarre ønsker, og dem får vi tit. I sidste uge var der for eksempel en fyr, der ville lave brydning mod strippere i et kar fyldt med gelé. Så fik vi det til at ske. Jeg var ude at købe gigantiske spande med gelé og brugte hele dagen på at hælde gelé i baljer. Man ved aldrig, hvordan den næste arbejdsdag bliver.

Hvordan bliver din egen polterabend?

Min egen? Det ved jeg sgu ikke. På det tidspunkt kan jeg godt forestille mig, at jeg ikke gider holde en. Jeg har gjort det så mange gange.