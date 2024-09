Pizza dyppet i mælk får internettet til at gå amok. Igen.

Pizza har på det seneste vist sig som en højst polariserende spise.

Det er som om at en pizzakontrovers sættter ild til internettet mindst en gang om ugen. Som for eksempel da Islands præsident, Guðni Th. Jóhannesson, for nyligt proklamerede, at han ville forbyde ananas på pizzaer, hvis han havde bemyndigelse til det. Det viste sig dog bare at være en spøg.

Videos by VICE

Men reaktionerne på en pizza med ærter og mayo var ikke for sjov. Pizzaen opnåede næsten en million impressions på Twitter og gjorde manden bag til en SoMe-superstjerne. Vi lavede vores egen version af pizzamonstrummet (og vi kan skrive under på, at densmager forfærdeligt).

Og for at det ikke skal være løgn, er endnu en pizza-aberration nu dukket frem fra bunden af internettet. I et forsøg på at kombinere det bedste fra mælk og småkager med pizza (blot for at ødelægge begge dele), delte Twitter-brugeren @hyrulecitizen det her anstødende billede af et stykke pizza, der bliver dyppet i et glas mælk.

Buzzfeed påstår, at mennesket bag @hyrulecitizen er en 20-årig universitetsstuderende fra Dallas ved navn “Mariam.” Men personen ville ikke afsløre sit efternavn, alle hendes tweets er blevet gjort private, og kontoens profilbillede er blevet skiftet. Selvom opslaget lugter lidt af troll, er reaktionerne et bevis på, præcis hvor overbeskyttende folk er, når det kommer til pizza.

På trods af den massive modreaktion delte @hyrulecitizen efterfølgende endnu et billede af mælk og pizza, hvilket kun gav yderligere næring til det i forvejen brændende bål af online-raseri.

Når det handler om pizzatilbehør, kan man enten kigge den anden vej eller hoppe med på vognen. Men grænsen må gå med mælk. Også selvom det bare er trolling. Det er respektløst overfor pizza, og pizza fortjener vores alle sammens uforbeholdne respekt.