The Politics of Food: Foie Gras

I 2012 trådte en lov i kraft i Californien, der forbød alt salg og produktion af foie gras på grund af de dyrevelfærdsproblemer, der er forbundet med fremstillingen af den dyre delikatesse. Selvom forbuddet siden er blevet hævet, fortsætter debatten omkring foie gras ufortrødent.

I dette afsnit af The Politics of Food, tager vi med kokken og madskribenten Dave Arnold med ud for at besøge politikere, foie gras-entusiaster og dyrevelfærdsaktivister for bedre at forstå, hvordan politik afgør, hvad vi må og ikke må spise. Dave besøger folk i begge lejre og lærer mere om, hvorfor den populære spise er så kontroversiel.