Den her anonyme photoshopper giver mad nyt liv på instagram

Den her artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES Holland.

Instagram blev udsat for en mindre revolution, da brugeren De Snackmuur (“Snack-muren”) begyndte at dele sine billeder. Instagramprofilen byder på en samling billeder, hvor forskellige fødevarer indtager noget uvante roller på legepladser, byggepladser og til monster truck- stævner.

Videos by VICE

For bedre at forstå hvad i alverden der foregår, kontaktede jeg den mystiske Instagrammer, og jeg fik snack-kunstneren til at dele sine tanker om projektet. Han foretrak at være anonym, men Munchies-redaktionen er bekendt med hans identitet.

Alle billeder via De Snackmuur.

MUNCHIES: Sikke en vild Instagram du har. Hvorfor vil du være anonym?

Anonym snack-kunstner: Jeg vil bare ikke have opmærksomhed. Det er bare en Instagram-konto, jeg bruger til at dele sjove billeder. Både for min egen og for andres skyld. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skulle knytte den til min identitet.

Ok, fair nok. Hvor fik du idéen fra?

En af mine venner foreslog det. Jeg havde allerede taget den her slags billeder i nogle år, da jeg er fascineret af snack-barer i Holland. De her fødevarer er en del af vores kulturarv, og navnene er klassiske: Bami Block, Frikandel XXL, Bereklauw, Kipknots, Mexicano, Grizly Rambo i Rocky Sauce, for bare at nævne et par stykker. Hvor kommer de navne fra?

Jeg plejede at dele billederne på Facebook, men på Instagram er der bedre samling på tingene.

Hvor får du inspiration fra?

Jeg tænker bare på fødevarerne. Jeg kigger efter et motiv, der passer, og i det her tilfælde var det en rutsjebane. Det fede er, når det går op i en højere enhed. Og det er bedst, når det er ægte. Billedet med cementblanderen fungerer for eksempel både i form og funktion!

Nogle gange får jeg en ny idé, når jeg er på udkig efter det helt rigtige billede. For eksempel var jeg på udkig efter billeder af hoppeborge, men jeg endte med billeder af rutsjebaner, der fungerede fint sammen med snacksene.

Ville du kalde det, du laver, for kunst?

Nej, det er bare noget jeg laver for sjov. Lidt photoshop en sen nattetime.

Hvad er det, der bliver skåret over med en motorsav her?

Den sprøde yderside afslører, at der her er tale om en kipcorn-snack.

Hvilket billede er du mest glad for?

Det er helt sikkert cementblanderen, men rutsjebanerne kan jeg også lide! Og pølserne har potentiale til at blive en fed fotoserie.

Har du planer om at fortsætte?

Nu hvor jeg har oprettet en konto på Instagram, føler jeg et behov for hele tiden at finde på bedre billeder. Så længe jeg kan blive ved med at smile, er alt okay. Jeg deler bare et billede indimellem, og det er så det.

Hvilken snack foretrækker du selv, og hvor ofte spiser du det?

Jeg spiser ikke selv mange snacks, men engang hver anden uge spiser jeg fritter med en “kroket” og andre gange med kylling-satay. Hvis jeg virkelig skal forkæle mig selv, køber jeg en “bamiblok”.

Velbekomme!