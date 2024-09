Ting der skete i finansverdenen, mens du var på Facebook, onsdag d. 08/07

Onsdag d. 8. juli: Ryanair er i modvind i København, efter at det irske flyselskab tabte til fagbevægelsen i Arbejdsretten. Det førte til, at Ryan Air valgte at flytte deres base fra København til Litauen. Særligt godt går det heller ikke for cigaretsalget i Danmark, der viser en markant nedgang på 19% i salget af cigaretter fra 2013 til 2014. Om danskerne er blevet sundere, eller om det skyldes, at priserne på en pakke cigaretter steg sidste år, er ikke til at sige. Til gengæld steg alkoholsalget med 2% i samme periode, hvilket svarer til at hver eneste person over 14 år købte 9,5 liter ren alkohol sidste år.

På den anden side af klode har Daniel Åxman stået bag en af ugens mest spektakulære bolighandler. For 425 millioner kr. fik han 301 kvadratmeter, egen have og egen pool i Opus tårnet i Hong Kong og dermed den dyreste lejlighed nogensinde købt i Asien.