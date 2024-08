To skoledrenge blev låst inde i et supermarked og væltede sig i mad og sprut

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES UK.

Vi har alle sammen prøvet det. Man er ved at dø af sult – tit er det lige inden frokost, eller når man er fanget til et ekstraordinært langtrukkent møde med powerpoint-præsentationer – og man begynder at fantasere om at være låst inde i et gigantisk, velassorteret supermarked.



Der er ingen mulighed for at slippe ud før næste morgen, og det eneste, man kan gøre, er at springe rundt i de tomme gange og stoppe sig med berlinere fra bageren, flå kæmpe chipsposer op, grave is op fra fryseren, og generelt opføre sig som om det hele er en gigantisk all-you-can-eat buffet.

For to skotske knægte blev den madglades drøm til virkelighed. I sidste uge fik de ansatte, der mødte ind om natten i supermarkedet Sainsbury’s i byen East Kilbride, sig lidt af et chok, da de opdagede to drenge, der væltede rundt i gangene. De havde været låst inde siden den foregående aften.

Butiksarbejderne opdagede dem omkring klokken to om natten og ringede straks til både drengenes forældre og politiet. Ifølge East Kilbride News havde drengene, som eftersigende er henholdsvis 12 og 13 år gamle, undgået sikkerhedsvagterne ved at gemme sig i tøjafdelingen, indtil butikken var lukket. En kilde udtalte følgende til den lokale avis: “De to drenge var låst inde i mange timer, for vi låser dørene klokken 22, og de bliver kun åbnet for kunder, som stadig var ved at betale på det pågældende tidspunkt.”

Da de var låst inde, opførte drengene sig som ethvert barn uden opsyn – eller voksen, for den sags skyld – ville gøre, hvis man var alene i en stor lagerhal fyldt med slik, chips or dyre el-artikler. De gik amok og tog for flere tusinde kroner mad og – måske mere bekymrende – sprut. Politiet kunne også bekræfte, at der manglede et kamera og to hukommelseskort efter drengenes hærgen.



En talsmand fra Sainsbury’s sagde: “Vi kan bekræfte, at der har været en episode i vores East Kilbride-butik, og vi hjælper politiet i deres efterforskning.”

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at supermarkedet nu øger sikkerheden, efter drengenes eskapader. Skodder vil nu blive rullet ned om aftenen, og sikkerhedsvagter bliver bedt om at finkæmme butiksområdet, inden de lukker. Kilden udtalte til East Kilbride News: “Det er chokerende, at vagterne ikke så de to drenge.”



Lige så chokerende som den stuearrest og konfiskering af mobiltelefoner, der helt sikkert ventede drengene, da de kom hjem.