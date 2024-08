To venner hængte en plakat med dem selv op på McDonald’s, og ingen bemærkede noget

Artiklen er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA.

Vi bliver altid lidt nervøse, når vi hører om en ny viral joke, der har taget internettet med storm, fordi vi er bange for at klikke på linket og af vanvare åbne en Logan Paul-video. Men Javh Maravilla, som er studerende ved University of Texas, har formået at owne sin lokale McDonalds-restaurant på en snu og morsom måde – og så er der gået over en måned, uden at nogen har bemærket det.

Henover weekenden tweetede Maravilla, at han havde hængt en falsk reklameplakat op af sig selv og vennen Christian Toledo på en nøgen væg på restauranten, og 51 dage efter hang den der fortsat, mens lykkeligt uvidende kunder fortærede Big Macs under den.

I en video, som er lagt på YouTube tidligere på måneden, forklarer Maravilla, at han designede og hængte plakaten op, fordi det gik op for ham, at der ”bogstaveligt talt ikke er en eneste asiat” afbilledet i restauranten. Derfor poserede han og Toledo for kameraet, mens de vandrede nedad gaden med burger og fritter i hænderne, redigerede billedet via en online app og ventede så en uge på, at deres piratreklame skulle ankomme med posten.

Herefter købte han en McDonalds-t-shirt i en genbrugsforretning, stak en walkie-talkie i bæltet og iførte sig et navneskilt, der gav ham titel af ”Indretningskoordinator”, så han så semi-officiel ud, mens han hængte plakaten op. (Han har virkelig gået all-in).

”Plakaten har hængt der lige siden,” siger han. ”Husk på folkens, alle etniciteter fortjener anerkendelse, og nu har jeg gjort min del til at sikre det”.

I videoen siger Maravilla, at han håber McDonald’s lader plakaten hænge, men han har senere udtalt til USA Today, at drømmen er, at han og Toledo bliver ”officielle modeller” i fremtidige reklamekampagner.

Maravillas tweet har fået over 860.000 likes, og en Reddit-post om emnet er upvoted 185.000 gange og har ramt forsiden, men ikke alle er lige begejstrede. ”Vil I imponere mig?” skriver en Reddit-bruger. ”Så snig jer ind på en McDonald’s og fiks deres ismaskine.”

Hvad nu hvis Maravilla gør det? Og hvad nu hvis det er den næste plakat?