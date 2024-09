Turister tror, ‘all inclusive’ gælder hel græsk ø, og skrider fra regning

Når man er på ferie, er det let at få spist sig til en dyr restaurant regning. Frokosten starter med et par cocktails, man bestiller den der dyre hummer, (hvis man ikke kan forkæle sig selv, når man er på ferie, hvornår kan man så?), og man siger ja tak til de flamberede bananer med safran til dessert. Et par dyre flakser pinot senere, og så er hele dagens budget gået op i røg.

Men selv når den hidsige regning ankommer, modstår de fleste af os fristelsen til at snige os ud af restauranten for “at besvare et opkald” og stikke af. Men det er bare ikke alle, der er helt lige så ærlige. Der var eksempelvis gruppen på 120 personer, der kollektivt dansede sig ud af en spansk restaurant, og så var der fyren, der valgte at hoppe i havet for at slippe for sin regning.

Videos by VICE

Og nu har et britisk par, der tilbragte deres ferie på den græske ø Rhodos, sluttet sig til rækken restaurantsnyltere, efter at de på skamløs vis skred fra en lokal restaurant uden at efterlade så meget som en euro.

LÆS MERE: Tjenere fortæller historier om folk, der skrider fra regningen

Deres undskyldning? De troede, at deres ‘all inclusive’-ferie omfattede den græske ø i sin helhed.



Ifølge den lokale nyhedsside Dimokratiki viste parret blot de armbånd, de havde fået udleveret af deres ferieresort, da restaurantejeren fangede dem og mindede dem om, at de manglede at betale. Parret troede helt oprigtigt, at deres armbånd tillod dem at spise gratis over alt på øen, men da de fik forklaret, hvordan ‘all inclusive’-konceptet fungerer, gik de dog med til at hoste op for deres middag.

Det er utroligt nok ikke første gang, at turister fra netop det resort på Rhodos, hvor det britiske par også var gæster, er blevet en smule forvirrede over betydningen af ‘all inclusive’. Det viser sig ovenikøbet, at det er anden gang, at den stakkels restaurantejer må forklare forvirrede turister, at de har skullet betale for deres måltid på hans restaurant.

Måske du skal sørge for at læse det, der står med småt, næste gang du booker din charterferie.