Ty Dolla $ign og 21 Savage jagter det hele på ny single, “The Clout”

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Ty Dolla $ign er tilbage med en deluxe-udgave af Beach House 3, hvilket er ret sprødt for os alle sammen, fordi det betyder, at vi får serveret seks uudgivne sange. Han har taget 21 Savage med på “The Clout”, og sammen river og flår de to sig gennem en bouncy produktion om fordelene og farerne ved at hænge ud med folk udelukkende for populariteten og sensationens skyld. Ty gør, hvad Ty gør bedst og leverer et vanvittigt ørehængende hook: // Smash for the clout / Dash, I’m out //. Senere blærer han sig med at være en “finessør på fuldtid”, hvilket han tilskriver sin tid som otte-årig sliksælger. “The Clout” er en tre-minutter-lang opremsning af alle de bizarre ting, folk gør for et par flygtige øjeblikke i rampelyset. Udvis forsigtighed IRL. Hør tracket her: