UFC-kæmperen Bryce Mitchell flåede sine nosser i stykker med en boremaskine

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE SPORTS

Tro mig, jeg havde lige så lidt lyst til at skrive den overskrift, som du havde lyst til at læse den. Men hvad kan man gøre? UFC-kæmperen Bryce Mitchell har været anledning til en lang række frygtelige overskrifter efter at have smadret sine boller med en boremaskine i tirsdags. Mine tæer krummer så meget, at de er ved at falde af.

Når man læser, hvad der skete, er det ligesom at stirre direkte ind i solen – hvis solen have et billede af tubgirl projiceret på sin overflade (lad være med at google det, seriøst). Den ubesejrede kæmper forklarer, hvordan han stod og målte et bræt, da den boremaskine, han havde stukket i bukserne (det kommer vi tilbage til), gik i gang og “blev viklet ind i hans boller.” Men lad os da få det direkte fra hestens mund – mest fordi jeg ikke kan holde ud at skrive flere detaljer:

Imma be out for a little bit. pic.twitter.com/Lah1c47225 — Bryce Mitchell (@ThugnastyMMA) August 21, 2018

Først og fremmest burde manden da have set de utallige sketches, hvor en kæphøj cowboy stikker sin revolver ned i bukserne, og den går af. Det er ligesom Chekhovs gevær – udover at det altså bliver affyret direkte ned i nosserne. Chekhov ville helt sikkert have regnet ud, hvordan det ville gå for Bryce Mitchell.

Det næste, der springer i øjnene, er, hvordan han har haft besindelsen til at “vikle sin pung ud” af boret? Alle i verden ville være besvimet – jeg er overrasket over, at jeg ikke besvimede bare af at skrive den sætning. Mitchell skriver, at han ikke kan lægge et billede op af det – heldigvis – men så lagde han alligevel et op:

Det er, som om han har genskabt “The Red Wedding” med sit skræv. Føj.



Der er mange blodige detaljer ved den her historie, der får mig til at tænke på en scene fra A Clockwork Orange, men noget af det mest ufattelige er, at manden afslutter hele sin ærlige fortælling med et “lol.” Det er sgu kun folk, der lever af fysisk smerte, der griner af så traumatiserende en oplevelse.