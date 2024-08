Undersøgelse antyder sammenhæng mellem energidrik og brugen af kokain

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

For ti år siden lancerede Reduc Beverages en ultra-koffeinrig energidrik, som de valgte at kalde for Cocaine, fordi det virkede jo som en vildt god idé. “Når en person ser navnet på drikken, har det en psykologisk effekt, og personen oplever så allerede et energi kick, før de overhovedet har åbnet dåsen,” lød det dengang fra manden bag Cocaine, Jamey Kirby.

Videos by VICE

Kirby fremstår dog ret så forudseende i dag efter offentliggørelsen af en ny undersøgelse, der antyder, at indtagelsen af energidrikke kan lede til brugen af det faktiske stof kokain. Ifølge forskning foretaget af University of Maryland School of Public Health er unge voksne, der regelmæssigt indtager energidrik, “betydeligt mere tilbøjelige” til at bruge kokain, misbruge receptpligtige stimulanser og i større risiko for at udvikle alkoholmisbrug.

LÆS MERE: Kicket fra Red Bull og vodka er noget, du forestiller dig, siger forskere

Dr. Amelia Arria og hendes kolleger fulgte 1900 unge i alderen 21 til 25 år. Arria tjekkede op på deltagerne én gang om året for at følge op på deres helbred og deres “risikovillighed” – en kategori der både inkluderede nedsvælgning af energidrik og brug af stoffer. Hun opdagede, at folk, der regelmæssigt drak energidrik, var mere tilbøjelige til at skifte til hårdere kilder til energi.

“Resultaterne tyder på, at brugere af energidrikke kan være i højere risiko for at bruge andre substanser, særligt stimulanser,” udtalte Arria. “Grundet undersøgelsens langsigtede perspektiv, og grundet det faktum at vi har været i stand til også at tage højde for andre faktorer, der kan være relaterede til brugen af substanser, fremfører denne undersøgelse meget specifikke beviser på, at indtagelsen af energidrikke kan lede til efterfølgende brug af substanser.”

LÆS MERE: Vi talte med den finske forsker, der vil have os til at spise elektricitet

Både de adspurgte personer, der opretholdt deres forbrug af energidrikke (51,4 procent) i løbet af alt den tid, undersøgelsen varede, og de, der var på en mere “intermediær kurs” (defineret som dem, der havde et stigende forbrug), var mere tilbøjelige til at tage kokain og receptpligtige oppere, end de adsprugte, der enten aldrig drak energidrik eller havde et nedadgående forbrug. (Ingen af de sidstnævnte grupper var ifølge undersøgelsen mere tilbøjelige til at tage kokain eller andre stimulanser, hvorimod forbruget af energidrik ikke havde nogen synlig effekt på deres tilbøjelighed til at ryge fed eller cigaretter.)

Yderligere research er nødvendig for at fastslå kausalitet og ikke bare sammenhæng, men Arria og hendes hold har ofte studeret de risici, der er forbundet med indtagelsen af energidrik. De har forsøgt at overbevise de amerikanske fødevaremyndigheder om at øge reguleringen af energidrik og kræve, at producenterne skilter med indholdet af koffein på dåserne, Arria har også antydet, at det ville være en god idé at foretage en lignende undersøgelse med en yngre fokusgruppe, “fordi de drikker for mange energidrikke”.



MUNCHIES har taget kontakt til Red Bull og Monster for at høre, hvad de har at sige til sagen, men vi har endnu ikke modtaget svar.