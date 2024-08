Unge brasilianere taler om frygten for Bolsonaro som præsident

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Brasilien



I tirsdags gik tusinder af unge brasilianere på gaden i São Paulo for at demonstrere mod den højreorienterede præsidentkandidat Jair Bolsonaro, som i søndags vandt landets præsidentvalg. Ifølge arrangørerne af demonstrationen deltog over 20.000 personer. Folk råbte ”Ele Não” (”Ikke ham”) og bar skilte i protest mod fascisme, hadforbrydelse, homofobi og racisme, mens de marcherede gennem byens gader. Prominente politikere fra hele verden deltog også ved demonstrationen og holdt taler foran folkemængden.

Efter talerne spurgte jeg en række unge brasilianere, hvordan de tror, de næste fire år kommer til at se ud, nu hvor modstandsbevægelsen for alvor er gået i gang.

Erica Santana, 18

Vi går på gaden for at give udtryk for vores følelser. Selv om Bolsonaro har vundet valget, så bliver vi ved med at kæmpe for vores rettigheder. Jeg håber, vi kan bevare vores frihed. Vi skal ikke leve i frygt, bare fordi vi er homoseksuelle. Jeg ville ønske, folk kunne få lov til at være dem, de er, uden at skulle frygte for deres liv. Jeg vil have en verden, hvor folk er åbensindede og respekterer hinanden.

Daiane, 19

Jeg er her for at protestere og for at deltage i modstandsbevægelsen i et land, hvor mange mennesker lider under andres fordomme. Jeg vil have et land, hvor sorte og LGBTQ-personer kan gå frit på gaden. Som kvinde vil jeg kunne færdes frit uden at skulle frygte, at jeg bliver voldtaget. Jeg vil kunne gå ud med mine venner uden at skulle frygte noget. Jeg kæmper ikke bare for mig selv. Jeg kæmper for mine venner og alle dem, som er bange lige nu.

Jeg tror ikke, at alle, der har stemt på Bolsonara, er fascister. Jeg tror, mange af dem er fejlinformerede og føler sig fortabte. Jeg tror ikke, han kommer til at ændre på noget. Han har ikke gjort noget nævneværdigt for landet gennem sine 27 år som medlem af kongressen. Han får ikke klaret det hele på fire år som præsident.

Julia Bernardino, 17

Jeg bor i et fattigt område udenfor byen, min mor er lærer, og jeg er her, fordi jeg ved, den nye regering har fascistoide tendenser og vil forsøge at undertrykke minoriteter. Jeg er ikke bange for Bolsonaro – jeg er bange for dem, der har stemt på ham. De er fanatikere og ekstremister, som er fulde af had. Folk, der ikke tidligere har turde sige, at de er racister eller homofober, står frem nu. Jeg vil ikke have en regering, der undertrykker minoriteter. Jeg er meget ked af det på det brasilianske folks vegne.

Gabriela Cristina, 19

Bolsonaro er ekstremt racistisk, misogyn og homofobisk. Jeg tror, folk stemte på ham uden at tænke sig om. Mine forældre stemte på ham, og her står jeg. Det har været svært for mig, men jeg må bare acceptere det og forsøge at gøre en forskel. Den hvide rose er et symbol på håb og fred.

Ana, 18

Som sociopolitisk minoritet – en kvinde, der både er handicappet, queer og ikke fra byen – er jeg her i dag for at vise alle, at jeg eksisterer. Det er vigtigt, at Bolsonaros vælgere forstår, at jeg ikke er den eneste. Det er øjeblikke som det her, hvor det er vigtigt at vise verden, at vi ikke forholder os tavse.

Det er imod alt, vi står for, at vælge en person, som prædiker vold. Ja, jeg er bange for fremtiden. Men som Nina Simone sagde: ”Jeg skal sige dig, hvad frihed betyder for mig: ingen frygt”. Jeg er ikke bange for at se min frygt i øjnene.

Rodrigo, 25

Jeg er ude og demonstrere i dag for at slå et slag for folk, der er under angreb og presset op i et hjørne. De skal have lov til at have deres egne rum, så vi kan få et mangfoldigt samfund. Jeg håber, alle minoriteter – sorte, LGBTQ-personer og alle andre – hvis rettigheder er under angreb lige nu, også vil demonstrere og vise, at vi gør fredeligt oprør. Ikke et eneste liv skal gå tabt. Ikke en eneste rettighed skal forsvinde! Ikke et eneste liv vil blive taget!