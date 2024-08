Velkommen til kørestolsfetichisternes verden

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Onlinedating kan virkelig være nedtur. Vent! Læs videre! Det her er ikke endnu en klagesang om, hvordan Tinder og hook-up-kulturen er ved at ødelægge verden.



Men det er det jo lidt, ikke sandt? Selvom du bruger flere timer på at oprette en gennemtænkt profil, og sandsynligvis har drukket en hel flaske vin inden offentliggørelsen af dit arbejde, kan du stadig risikere, at det eneste, du opnår, er et uønsket billede af en eller anden fyrs pik.

Jeg havde hørt alle historierne og troede egentlig, jeg vidste, hvad jeg gik ind til, da jeg oprettede min første datingprofil. Jeg besluttede mig for at være ærlig, så på min profil kunne man blandt andet læse, at jeg sidder i kørestol. Jeg tænkte, at det i første omgang ville sortere alle de klamme fyre fra og redde mig fra en orkan af dick picks.

I det store hele havde jeg ret. Jeg modtog ingen dick picks. I stedet landede denne besked i min indbakke et par måneder senere: “Har du altid siddet i kørestol? Jeg synes, det er enormt sexet.”

Lad os lige få noget på plads. Jeg elsker min kørestol. Takket være den kommer jeg let omkring. Men sexet? Det er lidt langt ude. Jeg spurgte nogle af mine handicappede venner, og flere af dem er også dating-veteraner. De havde følgende svar: Fyren, der skrev til dig, tænder på handicappede.

Nogle mennesker er handicapfetichister. Der er visse aspekter ved handicap, såsom amputerede lemmer, lammelse og muskelsvind, der ophidser dem. Ifølge mine venner er det et ret almindeligt fænomen. Hvis du har et handicap og er på datingmarkedet, er der god sandsynlighed for, at du har mødt en. Men at nogle skulle tænde på mit handicap virkede for mig både besynderligt og lidt smagløst. Så jeg besluttede mig for at undersøge sagen nærmere.

Jeg fandt et forum for handicapfetichister, oprettede en konto og postede et opslag, hvor jeg søgte folk, der tændte på handicappede såvel som handicappede, der var stødt på fænomenet og ville dele deres erfaringer. Overraskende mange vendte tilbage på min forespørgsel. De fleste var selv handicapfetichister. Selvom deres præferencer og erfaringer var vidt forskellige, var de fleste enige om, at de som gruppe er misforståede, og mange havde et stort behov for at dele deres syn på sagen.

For nogle handler tiltrækningen om æstetik. De nyder synet af muskelsvindsramte eller manglende lemmer. Megan*, der har et handicap, som hun ikke ønsker at afsløre, er i et forhold med en kvinde, der lider at sklerose. Hun fortæller, at hun altid har nydt synet og følelsen af anormale objekter. Som eksempel nævner hun Jimmy Darlings hummerkløer i American Horror Story. Hun synes, de ser interessante og sexede ud, og fascinationen strækker sig også til amputerede lemmer.

Jimmy Darling (Evan Peters) lider af ektrodaktyli. Det har givet ham tilnavnet “Lobster Boy”. Foto: American Horror Story: Freak Show.

Andre handicapfetichister nævnte visse personlighedstræk, de havde bemærket hos handicappede folk, de datede. Mitch*, der har haft flere forhold med kvinder, der lider af rygmarvsskader, fortæller: “En stor del af tiltrækningen handler om, den måde som kvinder med rygmarvsskader er på. Jeg kan ikke helt sætte min finger på, hvad det er, men en rygmarvsskade ændrer noget i en person på et helt grundlæggende niveau. De lever alle sammen så normalt som muligt, og der er et eller andet ved deres verdensanskuelse, der gør dem meget attraktive.”

Mark*, en mand fra Storbritannien, skriver, at han er tiltrukket af kvinder med gangbesvær eller kvinder, der sidder i kørestol. “Jeg nyder at se deres kamp, og det mod de har, og den måde andre reagerer på dem.”

Jeg spurgte dem, om de ikke selv syntes, det lød nedværdigende. Det følte jeg i hvert fald lidt selv. De måtte jo forstå, at handicappede mennesker kæmper en fysisk såvel som en eksistentiel kamp. Vi er ikke til for at underholde eller inspirere. Glamouriserer fetichister ikke i sidste ende andres lidelse?

Det mener Mitch ikke. “Jeg har haft forhold til kvinder, der var både helt og delvist lammede, og det handler ikke om at romantisere deres handicap. Og det handler i øvrigt heller ikke kun om handicappet. Det vigtigste er, at jeg tænder på kvinden. Dernæst kommer handicappet.”

John*, der sidder i kørestol og tidligere har haft forhold til fetichister, siger, at han ikke synes, det er nedværdigende. “Det er baseret på den formodning, at mit handicap er et problem – det er, hvad det er, og det må man bare forholde sig til. Jeg synes ikke, det adskiller sig fra at være tiltrukket af forskellige kropstyper. Når folk finder sammen skyldes det alle mulige tiltrækningsfaktorer.”

“Det gør ikke ens handicap værre, at nogen er tiltrukket af det, men det kan gøre det lettere at leve med,” siger Nate. Foto: Natalie Jeffcott via Stocksy.

Sam* indrømmer, at han ofte føler skam over at være tiltrukket af kvinder med handicap. “Jeg ved med mig selv, at jeg ser mennesket bag handicappet, og det handler ikke om, at jeg ser handicappede som sexobjekter. Det stikker langt dybere end det.” Sam er tiltrukket af handicappede af flere grunde, men øverst på listen er, at han “elsker at kunne hjælpe et andet menneske, og hvem har mere behov for det end en handicappet? Det, at kunne hjælpe og udfylde en vigtig rolle for et andet menneske, tænder mig.”

Ian*, en schweizisk mand med en forkærlighed for nærsynede eller på anden vis synsbesværede kvinder, deler Sams holdning. “Jeg ved godt, at kvinderne er i stand til at klare sig selv, men alligevel… er det dragende, fordi man føler sig behøvet.”

Jeg må indrømme, at jeg havde svært ved at læse disse svar. Jeg bruger meget tid og energi på at handle selvstændigt, og tanken om, at nogle folk er tiltrukket af mine svagheder, er fornærmende. Jeg opsøgte andre handicappede, der ikke havde noget problem med fetichisterne, for at høre deres tanker.

Den første, jeg talte med, ændrede næsten min holdning. Chris*, en 19-årig med Holt-Oram syndrom – en sygdom, der rammer knoglerne og også kan medføre hjerteproblemer – er meget positiv omkring sine oplevelser med handicapfetichister. Med deres hjælp og opmærksomhed har han lært, at han ikke skal skamme sig over sin krop. Han er ligeglad med, at de er tiltrukket af hans handicap. “Jeg elsker, at de er tiltrukket af det. Det giver mig en masse selvtillid.”

Nate* får lov at uddybe. “Det gør ikke ens handicap værre, at nogen er tiltrukket af det, men det kan gøre det lettere at leve med. Som jeg ser det, er det en positiv side af handicappet, at nogen finder det tiltrækkende. Vi bliver ofte mødt med negative reaktioner, så det er rart også at opleve positive ting.”

Grundlæggende forstår jeg godt, hvad Nate mener. Noget af det sværeste ved at date som handicappet er, at man ses som aseksuel – eller endnu værre; at man afvises helt, fordi handicappet ses som en kæmpe ulempe. I stedet for at blive ignoreret er det så ikke bedre at være sammen med en, der accepterer og sætter pris på mit handicap?

Jeg har tænkt over det i ugevis nu. Jeg bliver ved med at vende tilbage til noget, som Lucy*, der har fået amputeret begge ben under knæene, fortalte mig. “Jeg bliver lidt kvalm ved tanken om, at nogen tænder på mig, fordi jeg er handicappet eller værre endnu, fordi de tænder på mine manglende ben. Det er nedværdigende, og det annullerer, hvor hårdt jeg har arbejdet for at skabe et normalt liv.”

Jeg er meget mere end bare mit handicap, og i sidste ende vil jeg hellere vente på en, der kan lide mit smil eller min humoristiske sans fremfor min “kamp” og min kørestol.

Men for lige at vende tilbage til den første besked om min “sexede” kørestol. Mitch kastede nemlig lidt lys over den del. “Man er også lidt tiltrukket af hjælpemidlerne. Ligesom, at det kan være sexet, når en kvinde stiger ud af en sportsvogn, kan det også være sexet, når kvinder sidder i en smart kørestol.” Det er da ret interessant.

*Navne er ændret for at beskytte kildernes identitet.

