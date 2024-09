Verdens første vaginale højtaler stimulerer dit ufødte barn

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Thump

For nyligt afholdt den spanske, gynækologiske klinik Institut Marquès en julekoncert for ufødte fostre. Til lejligheden havde de inviteret en tidligere Eurovision sangerinde, der gav sit bud klassikere som “All I Want For Christmas” og “White Christmas” med fuldt band. Publikummet bestod af højgravide kvinder, der alle benyttede sig af klinikkens intravaginale højtaler Babypod, der er designet til at indføres i vagina som en art musikalsk tampon, der så kan spille musik for det ufødte barn i livmoderen.

I en video, som firmaet selv har lavet, forklarer en monoton stemme, hvordan den lille silikonehøjtaler virker. Den er på størrelse med en valnød og kan forbindes til en smartphone via en tynd, hvid ledning. Babypod kan spille med en lydstyrke på op til 54 decibel, og ifølge instituttets forskning gavner den musikalske stimulans babyer omkring fra den 16. uge af graviditeten.

Vi ville gerne høre lidt mere om apparatet, så vi gav lægen bag højtaleren, Marisa López-Teijón, et kald.

THUMP: Hvem fandt på at lave en intravaginal højtaler?

Dr. Marisa López-Teijón: Jeg fik idéen for to år siden, og så var det en af mine venner, der udviklede den.

Og hvad var baggrunden for det?

Jeg ville gerne have, at laboratoriet, hvor vi udfører kunstig befrugtning, føltes som en stor livmoder, så de befrugtede æg havde de samme forudsætninger som inde i livmoderen.

Det første jeg tænkte på, var livmoderens temperatur. Så vi fik laboratoriet varmet op til at matche temperaturen. Vi overvejede også, hvordan sigtbarheden er inde i livmoderen, så forskerne sørgede for at dæmpe lyset. Derefter tænkte jeg på, hvad man kan høre inde i livmoderen. Jeg lavede et forsøg, hvor vi satte højtalere på meget høj volume ved maveregionen, men det havde ingen effekt. Så jeg grublede over, hvordan jeg kunne få lyden frem til barnet? Jeg læste op på en masse forskning om lyd, og til sidst fandt jeg på den vaginale højtaler.

Gav det resultater med det samme?

Der skete noget virkelig imponerende den første gang, vi testede produktet på en gravid kvinde. Babyen vågnede og brugte sin stemme. Det var fantastisk.

Stimulerer apparatet moderen på nogen måde?

Nej, det er ligesom, når man sætter en tampon i. Skedevæggen har ikke følsomheden til at kunne mærke det, så man kan ikke mærke den, mens den sidder i.

Er der en bestemt musikgenre, som egner sig specielt godt til ufødte børn?

Vi har undersøgt mange forskellige slags musik og er stadig igang med at udforske genrer. Mozarts symfoni nummer 5 og anden klassisk musik virker rigtig godt.

Skal musikken have tekst eller vokal for at være effektiv?

Nej, det handler om rytme og melodi. Og det kan ikke stå alene, for når vi spiller afrikanske trommer, så reagerer de ikke, og hvis vi kun spiller melodi, så virker det heller ikke.

Forskellen mellem at sige noget med tale og gennem en sang er, at musik aktiverer følelserne, så det er to vidt forskellige ting. Hvis vi for eksempel taler normalt, så reagerer babyerne langt mindre, end kommuniker musikalt. Fostrenes reaktion efter den 16. uge af graviditeten er præcis den samme som hos en nyfødt baby.





Er der nogen musiktyper, som kan være skadelige for en baby? Rock eller techno for eksempel?

Det handler om stimulans. Det er det samme, hvis man har en baby i en vugge. De ville helt sikkert ikke bryde sig om det, hvis man satte rockmusik på. De kan ikke lide moderne musik, for det stimulerer dem ikke til at kommunikere.

Hvad håber du på at opnå med apparatet?

Vi tror på, at der er nogen dele af den orale kommunikation og kropssproget, som afhænger af udviklingen i fosterstadiet. For eksempel kan vi måske afhjælpe ordblindhed, samt bevægelighedsproblemer, kommunikations- og tale problemer.

Vi er interesserede i at stimulere dem neurologisk, men vi har stadig lang vej igen i forhold til at kunne bevise alt det her. Jeg kan kun sige, at vi kan dele glæden ved musik med fostrene.

Med bidrag fra Leah Houle

