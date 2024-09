Verdens mest besværlige kat, Bruno, har fundet sig en ny ejer!

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Bruno er en utrolig besværlig, 12 kilo tung hankat, der har en tilbøjelighed til at stå på bagbenene, når han er sulten, og som nægter at spise (med mindre du kæler ham) eller drikke vand (med mindre det står i et andet lokale end hans mad). Det vidste du sikkert godt, hvis du læste den artikel, vi skrev om ham den anden dag. Selv om han, udover den lange liste af behov og krav, også bliver rasende, når man rører hans bløde mave, fandt han sig et nyt hjem i mandags, efter hundredvis af modige mennesker ansøgte om at adoptere ham.

Han gennemgik dovent de mange ansøgninger, mens han stod tilbagelænet på bagbenene som en utilfreds gammel mand, og til sidst besluttede Bruno (i samarbejde med Wright-Way Rescue i Illinois), at han vil tilbringe resten af sit liv med sangerinde og skuespiller Lauren Paris som slave. En af hans nuværende undersåtter fra internatet ringede i mandags for at fortælle den gode nyhed, og Paris blev overlykkelig, mens Bruno virkede ret uberørt af situationen. Han var mere optaget af at ligge på den helt rigtige måde på bordet.

Bruno og Paris virker som et ret godt match: Hun vandt retten til at adoptere katteracens mest besværlige eksemplar ved at sende en anbefaling fra sin chef, en motiveret ansøgning, optagelser af hendes lejlighed og en sang om alle hans meget specifikke behov, skrevet særligt til lejligheden. Det må betragtes som en passende omfattende ansøgning til så absurd krævende en kat.

Bruno has made his choice, and he found someone just as extra as him. World, meet Bruno's new mom, Lauren! pic.twitter.com/TGacBgDnwe — Wright-Way Rescue (@WrightWayRescue) August 20, 2018

Ifølge Paris er der store ting i vente for katten med det virale potentiale, og derfor har den allerede fået sin egen Instagram – den havde vi godt set komme. At dømme ud fra, hvad han har lagt op indtil videre, ser det ud til, at Bruno bliver forkælet til døde: Hans nye mor har allerede købt et fjerlegetøj (som er det eneste han gider lege med), stillet en vandskål i sit soveværelse (fordi han ikke gider drikke i køkkenet) og købt ham et “kattelys”, der på en eller anden måde skal hjælpe ham med at vænne sig til sit nye hjem.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at Bruno ikke længere er tilgængelig, men i det mindste kan vi få lov til at følge ham i al hans enorme besværlighed på Instagram: @theebrunobartlett. Her vil Paris åbenbart dokumentere hans konstante miaven, hans tendens til at stille sig på bagbenene og den der uimodståelige mavse, som har gjort ham til en viral berømthed.