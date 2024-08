Vi fik T-Pain til at tegne et særdeles retvisende selvportræt

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Der findes objektivt fantastiske ting og folk. Ikke mange, men de eksisterer. Friture, latter og den her hund går alle sammen under den kategori. En anden, der er kvalificeret til det her niveau af utvivlsom godhed? T-Pain.

Vi inviterede den menneskelige solstråle T-Pain (hvis femte album, og det første i seks år, OBLiVION, udkom i sidste måned, til vores kontor i Brooklyn for nylig, og bad ham om at tegne et billede af sig selv. Resultatet er lige så charmerende, som man kunne forvente (“overskægget er poppin’, naturligvis”), selv om han selv synes, at selvportrættet ligner en alien. Se det herover, og som en sjov bonus kan du undervejs også få lidt at vide om, T-Pain som barn havde en tilbøjelighed til at tegne vaginaer.