Vi spørger folk, hvor mange de har knaldet med

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Jeg sad omkring et bord med et par venner. Vi var fulde og dykkede dybt ned i hinandens liv, og det endte selvfølgelig med, at vi talte om sex. Mere specifikt snakkede vi om, hvor mange det er blevet til.

Videos by VICE

Vi skrev hver vores tal ned på et stykke afrevet papir, trak dem op af en hat og kiggede på dem i skjul, som om det var nissevenner. Så læste vi dem højt en af gangen, og der var en del gisp og grin. Og af en eller anden grund føltes det alt sammen ret vigtigt.

Men hvorfor er antallet så betydningsfuldt? Alle har et tal. I den kontekst er selv 0 et tal. Men der er alligevel noget ved det, som får folk op at køre – især vores partnere. Hvis vi finder ud af, at vores partner har sovet med en hel masse mennesker, kan det faktisk være nok til, at vi løber skrigende bort.

Hvorfor går vi så meget op i det? Jeg gik en tur på gaden og spurgte fremmede mennesker, hvor mange de har knaldet med. Og hvad tallet betød for dem.

Lily, 24

Kok

VICE: Hej Lily, hvor mange mennesker har du haft sex med?

Lily: Det sidste stykke tid har jeg været monogam. Det sidste tal, jeg kan huske, er 26, og det var nok, da jeg var 18 eller 19. Siden da har jeg været i forskellige parforhold, så vi kan godt sige 30.

Hvordan vil du beskrive dit sexliv generelt?

Jeg har altid haft det lidt underligt med min seksualitet. Jeg blev seksuelt aktiv meget ung. Jeg troede, jeg var homoseksuel. Jeg gik hele tiden rundt og tænkte “det her er mig.” Men så blev jeg mere flydende, efter jeg var blevet 18.

Så du eksperimenterede en del, da du var yngre?

En del mere end i dag. Da jeg var yngre, var det virkelig en ting, og unge mennesker kan godt lide at holde styr på, hvad de har opnået. Piger laver altid lister.

Hvordan har du det med dit antal?

Da jeg var yngre, var det et spørgsmål om stolthed. Folk begyndte at ryge og have sex. Nu, hvor jeg er 24, handler det ikke om stolthed længere, men jeg er klar over, at det har gjort mig, til den jeg er i dag.

Hvem er det?

Jeg er 24. Jeg har tid til at fokusere på min karriere, min kunst og andre ting, jeg gerne vil opnå i livet. Og jeg har et stabilt parforhold. Jeg har prøvet en hel masse, og jeg føler mig virkelig erfaren. Jeg har det, som om jeg ved, hvordan man skal opføre sig som et voksent menneske i et parforhold. I dag ved jeg, hvornår der bare er nogen, der prøver at udnytte mig – jeg er blevet klogere. Man kan vel godt sige, at jeg er stolt at mit antal.

Henry, 22

Kok

Hvor mange har du haft sex med?

Seks mennesker.

Er du stolt af det tal?

Jeg har aldrig tænkt på det på den måde, men ja?

Hvor mange af dem var i forhold?

To af dem var one-night-stands i byen. De andre har været i parforhold

Hvornår havde du sidst sex med nogen?

For fire måneder siden.

Anita, 27

Tatovør

Hvor mange har du haft sex med?

Nok omkring 15.

Holder du styr på det?

Jeg blev spurgt om det for nogle måneder siden, det er derfor, jeg kan huske det.

Er der nogen, du ikke kan huske på listen?

Der er en, jeg ikke kan huske navnet på. Jeg kan ikke engang huske hans ansigt. Jeg fortryder det ikke, det var sjovt, men jeg ville nok ikke gøre det igen.

Er du stadig i kontakt med de andre?

Ja, det vil jeg sige. Det er enten ekskærester eller bollevenner.

Synes du, 15 er et højt tal?

Jeg er ikke sikker på, om det er et højt eller lavt talt. En af mine venner siger, at det er et ret lavt tal. Men jeg er ikke flov over det, for de fleste af dem var velovervejede beslutninger. Jeg går ikke bare på jagt efter sex. Men hvis det sker, så sker det.

Jordan, 26, og Dan, 37

Bygningsarbejdere

Hvor mange mennesker har I knaldet med?

J: Det aner jeg faktisk ikke.

D: Jeg ligger nok omkring 80 eller 90.

J: Shit! Okay, jeg ville sige omkring 20, måske 25.

Holder du styr på det?

J: Overhovedet ikke, det er også derfor, jeg ikke kender tallet.

Er I stolte af antallet?

D: Nej.

J: Næh.

D: Vi ved ikke rigtig, hvor mange det er, og det er ikke noget, vi snakker om.

Hvornår I jeres liv har I haft mest sex?

I kor: I starten af 20’erne

Eda, 20

Ernæringsstuderende

Hvor mange mennesker har du haft sex med?

Ingen.

Er der en grund til det?

Religion.

Hvad er det for en religion?

Jeg er muslim.

Har du nogensinde været fristet?

Nej.

Har du nogle gange haft det akavet over at fortælle folk, at du aldrig har haft sex med nogen?

Aldrig. Jeg har aldrig været i en sammenhæng, hvor folk gav mig grund til at være flov over det.

Er du nogensinde blevet spurgt om det før?

Nej, det er jeg ikke.

Ben, 25

Frisør

Hvor mange mennesker har du haft sex med?

Måske omkring 50.

Hvordan ved du det?

Det er bare et overslag, men når man er yngre, går man lidt amok, du ved. Når man bliver ældre, bliver det mere stille og roligt. Jeg tror, folk bliver mere fornuftige.

Hvornår slappede du lidt mere af?

Måske da jeg var 23 eller 24.

Er du stolt af dit antal?

Det har jeg faktisk aldrig tænkt over, men det siger sig selv, at ingen af dem var den rigtige, for ellers ville de være her med mig i dag, ikke?

Har du normalt kun sex med mennesker, som du kan se en fremtid sammen med?

Jeg skal selvfølgelig tænde på dem, men i dag er jeg også begyndt at se på, om jeg kan se hende som en fremtidig kæreste. Det er sådan, jeg vælger dem.