Vi spurgte en advokat, hvad de nye anklager mod 6ix9ine egentlig betyder

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Bare et par uger efter 6ix9ines retssager i to forkellige stater er rapperen nu endnu engang i myndighedernes søgelys. Det amerikanske justitsministerium oplyste i en pressemeddelelse mandag, at 6ix9ine (sammen med fem andre personer, der ifølge anklageskriftet er medlemmer af Nine Trey Gangsta Blood-banden) ved en føderal domstol er anklaget for at have deltaget i bandekriminalitet og overfald og for ulovlig besiddelse af skydevåben. Tekashi 6ix9ine – hvis borgerlige navn er Daniel Hernandez – har over de seneste måneder været i medierne, fordi han står anklaget i sager i forskellige stater. Han skulle angiveligt have overfaldet en teenager i et indkøbscenter i Texas og en politibetjent i Brooklyn. Derudover er han anklaget for at have forbrudt sig mod vilkårene i hans prøveløsladelse fra 2015 efter en sag, hvor han filmede og delte en seksuel video af en mindreårig.

Videos by VICE

VI har spurgt Jessica Meiselman, der er advokat og skribent med base i New York, hvordan sagen egentlig ser ud.

Hvordan lyder den nye anklage?

Justitsministeriets anklageskrift indeholder i alt otte punkter. Hernandez er tiltalt under seks af dem:

Bandekriminalitet – ifølge tiltalen har Hernandez forbrudt sig mod den såkaldte ”RICO”-lov om organiseret kriminalitet i kraft af sit forhold til Nine Trey-banden. Tiltalen betyder, at Hernandez kan dømmes for forbrydelser, som han har beordret eller haft kendskab til i kraft af sin tilknytning til banden, men som han måske ikke har begået direkte selv. Hernandez er anklaget for ”brug og besiddelse af skydevåben, som er blevet vist og affyret i forbindelse med bandekriminalitet”. Det her punkt giver sig selv. Det er dog værd at bemærke, at det her punkt kommer med et minimum af 25 års fængsel. Punkt tre til fem tiltaler Hernandez (og andre) for at begå væbnet røveri på Manhattan i april i år. Under anklageskriftets sidste punkt tiltales Hernandez for at ”erklære sig enig i beslutningen om at skyde en person, som havde opført sig respektløst over for Nine Trey, hvilket resulterede i, at en uskyldig forbipasserende blev skudt”. Det skete i Brooklyn omkring den 16. juli i år.

Selv om ingen af tiltalerne nævner stoffer, nævnes det i anklageskriftet, at bandens voldelige adfærd var udtryk for et ønske om ”at beskytte bandens narkohandel”, og man noterer sig, at medlemmerne ”har tjent penge ved at begå røverier og sælge ulovlige stoffer som heroin, fentanyl, mdma, dibutylone og cannabis”.

Hvordan vil det påvirke hans tidligere retssager?

Eftersom Hernandez på nuværende tidspunkt er prøveløsladt i forbindelse med sager om overfald, kan anklagerne betyde, at han skal tilbage i retten. Det ville i så fald være anden gang, rapperen har overtrådt vilkårene for sin prøveløsladelse i forbindelse med tiltalen fra 2015, og derfor vil dommeren formodentlig ikke være overbærende. TMZ rapporterer, at han omgående vil ryge tilbage i fængsel, fordi han har overtrådt sidste uges prøveløsladelse i forbindelse med overfaldet på en politibetjent – hvilket dog ikke har den store betydning, da Hernandez’ seneste forslag til kaution – han er klar til at overdrage pas samt 1,5 millioner dollars til myndigheder – i mandags blev afvist af retten. Dommeren, som afviste kautionen, udtalte, at det var en ”svær beslutning”, men at Hernandez i sidste ende er en trussel mod offentligheden, hvis han er på fri fod. Her henviste dommeren til en razzia udført af det amerikanske forbundspoliti i september, hvor man i Hernandez’ lejlighed fandt en AR-15-riffel samt tyvegods, der forbinder ham med overfaldet i april.

Derudover er strafferammen i de tidligere sager vand sammenlignet med den dom, han risikerer i den nye sag, så selv om intet af det ser særlig kønt ud, får hans tidligere problemer med myndighederne ikke den store indflydelse på straffen, hvis han bliver dømt for de nyeste anklager.

Hvad med truslerne mod ham?

I lørdags, inden anklageskriftet blev offentliggjort, var Hernandez til møde med de føderale myndigheder i New York, som oplyste ham om, at de har hemmelige optagelser liggende, hvor Hernandez bliver truet på livet. Truslerne kom ovenpå rapperens optræden i The Breakfast Club, hvor han påstod, at hans bookingagent stjal fra ham og forsøgte at afpresse ham for penge. I løbet af samme interview fortalte Hernandez, at han har fyret sin manager (som er en af de medtiltalte nævnt i anklageskriftet), og at han har aflyst sin kommende turné.

Myndighederne har tilbudt Hernandez beskyttelse, hvilket han har afvist – men det oplyses videre, at myndighederne skyggede Hernandez i to dage, efter anklageskriftet blev offentliggjort. Da man erfarede, at han havde i sinde at rejse til Connecticut – og dermed uden for New Yorks jurisdiktion – ”valgte anklagerne at ’fremskynde sagen’”.

Hvorfor er det her en stor sag?

Det er alvorligt, fordi både Department of Homeland Security Investigations og Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms er involverede i efterforskningen. Det gør tingene en del mere alvorlige, fordi det nu foregår på føderalt plan. En føderal sag kan have større konsekvenser, end dem der føres på delstatsplan. James Cohen, som er professor i strafferet ved Fordham University, har udtalt til USA Today, at ”den føderale domstol er langt mere venligt stemt over for anklageren” og at ”domsudmåling generelt er strengere på føderalt niveau”.

Hvad sker der nu?

Vi er sikre på én ting: De nye anklager betyder, at de sager, som Hernandez i forvejen udkæmper i retten, bliver mere komplicerede. I et interview med XXL udtaler Hernandez’ advokat, at han mener, at anklagerne er overdrevne, og at de i sidste ende vil frafalde. Han vil også appellere afgørelsen af kautionsspørgsmålet. Hvis han har held med det, og hans klient vel at bemærke er uskyldig, kan Hernandez få vindikation. Anklagen om bandekriminalitet betyder dog, at hvis Hernandez findes skyldig, kan han straffes for forbrydelser, han ikke teknisk set har været del af, men bare har haft kendskab til. Derfor bliver Hernandez’ første kamp at forsvare sig imod de anklager, før han kan bekymre sig om de andre anklager.

Selv før han blev anholdt, lod Hernandez til at være klar over, at hans forbindelser kunne koste ham dyrt – i Breakfast Club-interviewet hentyder han til, at han aldrig skulle have ansat sine ”egne folk” i rollerne som manager og sikkerhedsvagter i stedet for professionelle. ”Det hele ramlede sammen om ørene på mig.” I samme interview påstår han, at der kun er to ting, han frygter, ”Gud og FBI”. Det lader til, at i hvert fald én af dem er ude efter ham.