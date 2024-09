Vi spurgte en ekspert om, hvorfor flere narkomaner dør af overdosis i Danmark

Michael Lodberg Olsen, foto af Gitte Sofie Hansen.

Kurven af stofbrugere, der er døde som følge af et narkotikamisbrug, har været nedadgående i længere årrække, men nye tal fra Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet viser, at tendensen nu er vendt.

I 2014 døde 263 misbrugere i Danmark. Det er en stigning på 50 personer i forhold i året før. Det er især Region Syd, som består af Sønderjylland og Fyn, der har oplevet en stigning i dødsfald. Spørgsmålet er, hvad der ligger til grund for denne stigning? Det er nærtliggende at forestille sig, at manglen på fixerum uden for København, Odense og Århus spiller en rolle i denne sammenhæng. En optælling fra maj 2015 viser tilsvarende, at fixerummet Skyen på Vesterbro har håndteret 301 overdoser uden et eneste dødsfald siden 2012, hvor Skyen åbnede. Det får blandt andet Vejle kommune til at afsætte flere penge til behandling af misbrugere på gade. Det skriver DR.



Vi tog en snak med Michael Lodberg Olsen, der er social aktivist og redaktør på narkotidsskriftet Illegal, for at komme et svar nærmere.

VICE: Hvorfor dør der nu flere misbrugere, end der for eksempel gjorde sidste år?

Michael Lodberg Olsen: Der er ikke noget entydigt svar. Tallene går op og ned hele tiden. Vi har indtil videre ikke set noget, der kan han holde tallene nede permanent. Fra udlandet ved vi, at det kan hjælpe, hvis vi kan udbrede modgift og undervise stofbrugere i basal førstehjælp. Erfaringer fra USA viser, at vi kan nedsætte dødeligheden med op til 50 procent på den måde.

Men det er jo en stigning på næsten 25 procent. Har vi ingen idé om, hvad årsagen kan være?

Det kan handle om, at der er en ny type stof eller simpelthen renere narkotika i et område. Region Syd er jo den, hvor stigningen er højst. Min erfaring er, at jo længere mod syd man kommer, jo dårligere er tilbuddene til stofbrugere. Og i nogle af byerne i Syd bliver der indtaget meget heroin. Nogle byer har en dårlig indsats over for stofbrugere og udleverer for eksempel ikke rene nåle og pumper.



Er der forskel på stofferne i Jylland og på Fyn i forhold til København?

Ja, ofte er stofferne dyrere og renere, jo længere væk man kommer fra København. På Vesterbro er kokainen virkelig cuttet. Det er kun 20 procent kokain. Fra de stofbrugere, jeg kender på Vesterbro, hører jeg i hvert fald, at stofferne uden for København er meget renere og meget dyrere.

Kan der være andre ting, der spiller ind rent geografisk?

Der er stor forskel på, hvilke stoffer man tager i de forskellige byer. Odense er for eksempel en heroin-by. Og det man dør af i forhold til overdoser er opiater, som findes i heroin eller metadon. Det klassiske overdosis-dødsfald sker, efter du har været i fængsel eller i behandling. Du kommer ud, og så vil du tage stoffer igen. Så indtager du den samme dosis, som du plejede, og så tager du en overdosis. Så det kan også være en af grundene til, at vi ser en stigning i dødsfald lige nu især i Region Syd.

Tak for det Michael

