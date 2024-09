Vi spurgte en ekspert, om vi skal være særligt bange for terrorangreb mod Danmark

Folk samledes foran Den Franske Ambassade i København, da Paris blev ramt af et terrorangreb i november. Foto af Benjamin Kürstein.

I løbet af det seneste år har terrorangreb udført af militante islamister ramt Europa med få måneders mellemrum. Krudttønden i København, først Charlie Hebdo i Paris, så caféerne, stadion og spillestedet Bataclan i samme by og altså nu Bruxelles, der tirsdag blev ramt af tre voldsomme eksplosioner.

Myndighederne har endnu ikke det fulde overblik over dødstallet og de impliceredes tilhørsforhold, men det står klart, at der var tale om selvmordsbombere med en islamistisk dagsorden. Islamisk Stat har allerede taget ansvaret for angrebet, som ifølge BBC har krævet 34 dødsofre og hundredvis af sårede.

At terroren rammer i hjertet af den belgiske hovedstad, virker ikke tilfældigt. Byen har igennem flere måneder været i højeste alarmberedskab, og bydelen Molenbeek er af flere eksperter udpeget som en “terrorrede”, der gør unge mænd med indvandrerbaggrund til hårdkogte terrorister, som er villige til at dø for deres sag. På samme måde som Omar El-Hussein var det, da han udstyret med en koran og en skarpladt riffel begav sig mod Krudttønden for at få ram på manden, der havde tegnet profeten Mohammed. Dén sag satte nemlig én gang for alle Danmark på terroristernes landkort, siger Carsten Bagge Laustsen, som er forsker i terror ved Aarhus Universitet.

Vi talte med Carsten Bagge Laustsen om den særlige terrortrussel mod Danmark og forskellen på aktionerne i København og Bruxelles.

VICE: Er vi i Danmark et særligt udsat terrormål i forhold til andre vestlige lande?

Carsten Bagge Laustsen: I forhold til Kurt Westergaard og de symbolske mål, der knytter sig til Muhammedtegningerne, så er det oplagt at gå efter dem, så i den forstand ja. Men problemet med disse mål er, at sikkerheden omkring dem er massiv. Pointen er, at for Islamisk Stat handler det primært om at vise, at de kan ramme Vesten på vores egen hjemmebane, og så er målet underordnet. Der er blottede mål overalt, og vores samfund er uendeligt sårbart. Det må vi erkende. Vi kan ikke skabe et fuldstændigt sikkert samfund.

Men er vi ikke sluppet ret billigt i Danmark i forhold til de terroraktioner, vi har set andetsteds i Europa?

Det er rigtigt, at vi ikke har set terror i samme skala på dansk jord, men jeg vil gerne advare mod den opfattelse, at terroren kun er et problem, de kæmper med i Belgien og Frankrig. Og vi har som bekendt også haft et terrorangreb i Danmark. Forskellen er, at det, vi så i Krudttønden og Synagogen, var et politisk angreb, hvor målene var særligt udvalgte (de kunne forbindes til Muhammedtegningerne og til Israel-Palæstina-konflikten), mens det, der skete i Bruxelles er katastrofisk terror, hvor målet er at sprede så meget død og ødelæggelse som muligt. Det var en form for terror, hvor ofrenes identitet var irrelevant.

Hvor interessante er vi som mål for terror af den slags?

Vi er klart et mål, ikke mindst fordi Islamisk Stat jo har opfordret til terrorangreb mod Danmark. Men det er værd at huske på, at der formegentlig er ganske få personer i Danmark, der er villige og kapable til at udføre angreb af den type. Det er er stadigvæk et meget sjældent fænomen. Men altså – det er umuligt at forudse, hvor det næste terrorangreb rammer. Det eneste forudsigelige er, at det vil ske igen, og at det formentlig bliver på et sted, hvor vi ikke forventer det.

Hvorfor ramte terroren så lige netop Bruxelles i går?

Der er en vis sandsynlighed for, at de her terrorister har en eller anden forbindelse til den gruppe, der var aktiv i Paris. Salah Abdeslam, som var eftersøgt for angrebet i Paris, var netop blevet pågrebet i Bruxelles under en voldsom aktion, og det kan derfor have været et hævnmotiv, der ligger til grund for angrebet i Bruxelles i går. Mere sandsynligt er det dog, at terroristerne har fremskyndt en aktion, fordi de har frygtet, at det var et spørgsmål om tid, før efterforskerne fandt frem til dem. Det kan også sagtens være, at Abdeslam har været involveret i planlægningen af de nye angreb.

Er det sandsynligt, at det fransk-belgiske netværk kan have tråde til Danmark?

Islamisk Stat har jo taget “æren” for både Krudttønden og gårsdagens eksplosioner i Bruxelles, men dermed ikke sagt, at Omar El-Hussain var medlem af organisationen. Meget af det bliver bundet sammen i kraft af et værdifællesskab og ikke et organisatorisk fællesskab. Cellerne arbejder forholdsvist autonomt.

Hvorfor har Islamisk Stat så stor en interesse i at tage ansvaret for terrorhandlinger i Europa?

Islamisk stats ideologi går ud på at bekæmpe Vesten, da de ser Vesten som en trussel mod deres religiøse praksis. Man tænker terroren som en form for forsvarshandling. Det var det, angrebene i Paris gik ud på – der ramte man mål, der symboliserede noget af det, som Vesten står: alkohol, spil, musik – altså sammen udtryk for en depraveret livstil, som undergraver det, religionen foreskriver. Og den slags mål kan man jo finde overalt i Europa – også i Danmark. For IS handler det om at vise, at de kan tilføje os nogle nederlag. Især nu, hvor der bliver stadig længere mellem sejrene på deres egen hjemmebane.

