Vi spurgte københavnere, om det er rigtigt, at københavnere ikke ser håndbold

Vidste du, at der lige nu er VM i håndbold? At Danmark er med? Og at det tilmed bliver afholdt i Danmark (og Tyskland)?

Hvis du godt ved det og synes, det er det fedeste i hele verden, så er det selvfølgelig bare helt i orden, og du skal bare gå amok i klappepølser og halstemning. Hvis du omvendt ikke vidste det, skal du hverken føle dig dum eller have dårlig samvittighed, men på trods af, at håndbold er en af landets mest populære sportsgrene, eksisterer der en myte om, at håndbold er en sportsgren for folk uden for København. En myte, som jeg selv tidligere har taget aktivt del i.

Videos by VICE

Da min bror og jeg var yngre, udarbejdede vi nemlig en yderst videnskabelig test, hvor vi kastede en bold efter folk. Hvis de greb den, måtte de være fra Jylland, men hvis de akavet forsøgte at undvige bolden, var de højst sandsynligt fra København (resten af Danmark var ikke med i vores overvejelser).

For at udvide det eksperiment og forsøge at komme lidt tættere på, om det virkelig kan passe, at københavnerne er fuldstændigt ligeglade med at se på mænd der griber og kaster, gik jeg på gaden. Det danske landshold havde lige knust Chile i Royal Arena i selve hovedstaden, så hvis der nogensinde skulle være mulighed for at finde en håndboldinteresseret københavner, måtte det være nu.



Stinne Tovborg, 22 år

VICE: Ved du, hvilken sportsbegivenhed, der finder sted i Royal Arena de her uger?

Stinne: Det er håndbold, er det ikke?

Jo, men ved du så også, hvilken turnering det er?

Nej, jeg ved bare, at det er med Danmark mod nogle andre. Min veninde fortalte om det i går, men jeg lyttede ikke rigtigt.

Jeg kan afsløre, at det er VM, men så du kampen i går?

Nej, jeg drak øl med en af mine venner, der heller ikke følger med i håndbold.

Skal du se nogen af de kommende kampe?

Hvis den kommer på en bar, hvor jeg i forvejen sidder, kan jeg godt følge med med et halvt øje, men jeg har ingen planer om det.

Går du op i håndbold generelt?

Jeg har faktisk set en del kampe i min hjemby Hobro, der er vi åbenbart ret gode til håndbold. Men jeg har ikke selv spillet. Det ville være for meget.

Hvad tænker du om fordommen omkring, at det kun er folk fra Jylland, der ser håndbold?

Nu er jeg oprindeligt fra Jylland, og vi ser meget håndbold, men jeg ved ikke, om det bare er en Holstebro-ting. De går virkelig op i håndbold.

Hvordan er har fællesskabet omkring håndbold det så i København?

Der er ikke rigtig noget. Jeg har ikke set en eneste plakat for lokale kampe.

Det har jeg heller ikke. Tak, Stinne.



Anders Rovsing, 20 år

VICE: Ved du, hvilken sportsbegivenhed, der finder sted i Royal Arena de her uger?

Anders: VM i håndbold?

Flot! Så du kampen i går?

Nej, men jeg hørte om den, fordi min kæreste så den.

Følger du med i håndbold ellers?

Da jeg var mindre, så jeg det sammen med min familie (Anders er oprindeligt fra Aalborg, red.), men ellers ikke. Jeg tror bare aldrig, jeg er hjemme, når de sender det.

Har du selv spillet håndbold?

Kun når vi skulle spille det til idræt.

Hvad lavede du så i går, nu du ikke så kampen?

Jeg var i byen.

Stærk prioritering.

Tak.

Ville du kunne genkende nogen fra det danske herrelandshold, hvis du så dem på gaden?

Nej. Ikke engang dem fra reklamerne.

Nu ser du ikke selv håndbold, men hvem, tror du, ser VM i håndbold?

Ældre mennesker. Altså voksne, der har tid til det. Drengevenner kunne måske også godt finde på at se det sammen, men måske er det bare en fordom

Er der forskel på, hvor meget folk går op i håndbold i Aalborg og København?

Jeg tror, folk fra hele landet ser der, men jeg oplever faktisk, at folk går mere amok over det her i København.

Cool, tak for snakken, Anders.



Viktor Lærkes, 19 år

VICE: Ved du, hvilken sportsbegivenhed der finder sted i Royal Arena de her uger?

Viktor: Øh, er der ikke VM i håndbold eller sådan noget?



Jo, det er rigtigt. Flot. Så du kampen, hvor Danmark spillede mod Chile?

Nej, overhovedet ikke.



Hvad lavede du så?

Jeg tror bare, jeg kogte inde på mit værelse og lavede lidt musik.



Har du tænkt dig at se bare en af de kommende kampe?

Jeg skal faktisk ind og se en med skolen i næste uge.



Okay, hvorfor skal I se den i skolen?

Jeg ved det ærlig talt ikke. Det er bare idræt, okay? Vi har tidligere spillet håndbold til idræt, men vi gør det ikke lige for tiden.



Hvad er det det mest optur ved håndbold?

Det, der måske gør håndbold lidt mere underholdende at se end fodbold, er helt klart tempoet. Det går hurtigere, der bliver scoret flere mål, og der er flere, der kommer til skade.



Viktor tænker.

Jeg er bare ikke det store sportsmenneske.



Du er ikke vild med det, men hvem ser så håndbold? Kan man definere det?

Det, tror jeg, er meget blandet. Der findes nok ikke en bestemt håndboldtype.

Tror du, jyder går mere op i håndbold end københavnere?

Jeg ved ikke, om der er flere jyder, der ser det, men hvis du siger det, kan du bilde mig det ind.

Har du nogensinde klappet med klappepølser?

Ja, det har jeg faktisk, Men det var til en fodboldkamp.



Tak, Viktor.

Sara Frtizen, 22 Sigrid Nor Støvhave 22

Vice: Ved I, hvilken sportsbegivenhed, der finder sted i Royal Arena de her uger?

Sara: Nej.

Sigrid: Nej.



Hvad hvis jeg siger, der er VM i håndbold, ringer det så en klokke?

Sara: Nej, overhovedet ikke.

Sigrid: Slet ikke.



Så kan jeg næsten gætte, at I ikke så Danmark slå Chile i går, men hvad lavede i så i går?

Sara: Jeg var i Skanderborg hos min kæreste. Jeg går slet ikke op i sport og ser det aldrig.

Sigrid: Jeg hang ud med en ven og opdagede slet ikke, at der blev spillet kamp.



Hvis der nu kom en spiller fra herrelansholdet gående ned ad Nørrebrogade, ville I så kunne genkende ham?

I kor: Nej, overhovedet ikke.



Hvad er det bedste ved håndbold?

Sigrid: Jeg ved, at der på et tidspunkt var meget fokus på kvindehåndbold, og det, synes jeg, var fedt. Det handler ikke om selve sporten, men det var ret nice.

Sara: Jeg er enig. Men jeg synes også, at der bliver gjort for meget grin med kvindehåndbold nu.

Hvorfor synes I ikke, at håndbold er det fedeste i hele verden?

Sara: Det er bare en bold, der flyver rundt i luften. Jeg får ikke noget ud af det.

Sigrid: Hvis jeg kunne reglerne, ville jeg måske synes, det var mere spændende.



Har spillet det selv?

Sara: Nej, men jeg har spillet stikbold og høvdingebold i skolen, og det er tæt på.

Sigrid: Ja, det var fedt. Det gad jeg godt se.



Hvad tænker du om fordommen om, at Københavnere ikke ser håndbold?

Sara: Det er faktisk rigtigt, at det måske mere en landmandting end en storby ting.

Sigrid: Min mor bor i Storkøbenhavn, og jeg tror, hun ville blive på kanalen, hvis der blev sendt en vigtig kamp. Jeg gik også i folkeskole med mange, der spillede det, så jeg tror det er seminormalt, at gå op i håndbold i KBH.

Okay. Hvem er den typiske håndbold-seer?

Sigrid: Jeg tror, der er virkelig mange, og det er ret bredt. Måske unge, der selv spiller håndbold, og ellers folk over 30 – altså ikke helt unge.

Sara: Jeg hører aldrig nogen, der glæder sig til en håndboldkamp. Det har jeg aldrig oplevet i hele mit liv.

Tak for det, Sigrid og Sara.



Frederikke Kristiane Larsen, 22 år

VICE: Ved du, hvilken sportsbegivenhed, der finder sted i Royal Arena de her uger?

Frederikke: Nej?

Heller ikke, hvis jeg siger, det er VM i håndbold?

Ah. Jo, helt sikkert.



Så du kampen i går?

Nej, jeg lavede eksamen, og så må jeg indrømme, at håndbold nok ikke er lige mig.

Ville du kunne genkende en spiller fra herrelandsholdet på gaden?

Nej. Eller måske dem, mine veninder viser mig, fordi de er lækre. Men jeg ville nok ikke selv opdage det.



Er fordommen om, at Københavnere ikke ser håndbold, rigtig?

Jeg tror, det er fifty-fifty mellem Jylland og Sjælland. Mine veninder her i København får også en fællesskabsfølelse, når Danmark spiller. Jeg er ikke helt en del af den.

Fair nok. Tak, Frederikke.