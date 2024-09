Vi spurgte nogle eksperter om, hvordan man ikke fucker sin jobansøgning op

Billede via Flickr-brugeren Ted Murphy.

Du gider ikke være fattig, og du gider ikke beholde et job, du hader. Men du gider måske endnu mindre kaste dig ud i den spiral af skam og dårligt selvværd, der unægteligt følger med at skrive jobansøgninger. Det er på mange måder sjovere at hakke sine hænder af med en dejskraber, end det er at prøve at få din 9. klasses praktikuge til at fylde en side på CV’et, men det er nu engang, der man skal starte, hvis man nogensinde vil gøre sig forhåbninger om at “købe ting” og “leve godt” i fremtiden.

Og hvis selvtorturen ikke skal være forgæves, kan det være en rigtig god idé at lytte til de folk, der skal ansætte dig i sidste ende. Dem fra HR-afdelingen, der i høj grad varetager ansættelsesprocessen. Det er folk, der har set et enormt antal ansøgninger og CV’er, og de ved præcist, hvad man skal skrive, og hvad man helt sikkert ikke skal skrive i sin ansøgning til drømmejobbet.

Derfor har vi snakket med fire HR-folk fra forskellige virksomheder i det ganske danske land: Kosmetikfirmaet Estée Lauder, Danmarks Radio, revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers og rekrutteringsfirmaet Hartmanns:

Helt Basic, hvad er så formålet med en ansøgning og et CV?

Der er generelt bred enighed blandt HR-eksperterne om, at en ansøgning og et CV har det ene formål at få dig til en jobsamtale. Du får altså ikke jobbet med en ansøgning, og det er derfor mest en måde at sparke døren ind til en samtale på – lidt ligesom den første replik, du fyrer af i baren. Og ligesom i baren gælder det om at vide, hvem du taler til, ikke at være for desperat og at tone ned på alle de standardvendinger, du har læst i The Game. Skriv den, så den passer specifikt til det pågældende sted og giv dem indtrykket af, at du er et fantastisk menneske, de har lyst til at mødes med.

Gorm Wiegand, PwC: Ansøgningen har ét formål: At komme til samtale. Herefter gælder det kemi, og det er svært at formidle i en skriftlig ansøgning.

Annette Johannessen, Estée Lauder: Med en ansøgning skal virksomheden få en smagsprøve på kandidaten, og her gælder det om at fremhæve de kompetencer, som man kan fornemme, at virksomheden søger. Ganske enkelt. Til jobsamtalen gælder det kemi, og det er en helt anden sag. Som hovedregel kan du sige, at du bliver hyret på kompetencer, og du bliver fyret på kemi.

Henriette Frandsen-Melau, DR: Jeg synes, det er en god ide at tænke på ens ansøgning som en ansøgning om at komme til samtale og ikke en ansøgning om et job. Der er jo ikke nogen, der bare bliver ansat på baggrund af en ansøgning.

Michael Nygaard, Hartmanns: Ansøgningen er virksomhedens første “møde” med dig, og den skal få virksomheden til at have lyst til at møde dig igen.

Via Flickr-brugeren Mike Licht.

Hvad er Do’s and Don’t’s, når du søger et job?

Michael Nygaard, Hartmanns: Undersøgelser viser, at chancerne for at få et job stiger væsentligt, hvis din skriftlige præsentation afspejler solid erfaring. Ansøgningen skal beskrive, hvordan du vil “angribe” jobbet: hvilke faglige og personlige kompetencer, du vil bidrage med. Sidst men bestemt ikke mindst, skal den indeholde din motivation for at ansøge om jobbet. Ansøgningen beskriver altså nuet og fremtiden. CV’et er bagudrettet og fortæller hvilke kompetencer, du har erhvervet dig gennem uddannelse, praktisk erfaring fra forskellige jobs, fritidsinteresser og frivilligt arbejde.

Du skal koncentrere dig om at udarbejde en ansøgning, der afspejler et kendskab til stillingen, virksomheden og de kvalifikationer, der især gør dig kvalificeret til jobbet. En ansøgning skal være velformuleret, præcis og overskuelig opstillet. Det er en fordel at vælge layout, der går igen på både CV og ansøgning. Men undlad at bruge for mange kræfter på at gøre det “lækkert.” Indholdet skal fremstå seriøst, overskueligt og gennemarbejdet, og layoutet må ikke komme til at skygge for indholdet – eksempelvis i farvevalget.

Henriette Frandsen-Melau, DR: Det er et absolut no-go at lyve i en ansøgning. Lad være med at pynte eller “romantisere” på erfaringer eller resultater. Og hvis man sender mange ansøgninger, så er det altså også et no-go at skrive et andet firmanavn i teksten end det firma, du søger til.

Ellers er form og tone meget afhængig af hvilket job og hvilken virksomhed, man sender sin ansøgning til. Jeg tror det er vigtigt, at man er lidt “musikalsk” og tilpasser sin ansøgning, så tone og form matcher det job, man søger. Men ikke så man ikke kan genkende sig selv.

Gorm Wiegand, PwC: En ansøgning skal være kort, præcis, målrettet og i høj grad struktureret. Det samme gælder for CV’et: Kort og præcist – højest tre sider. Desuden skal du vedlægge et billede med ansøgningen, simpelthen for at differentiere dig selv fra mængden. Det er et stor “don’t” at gøre din ansøgning for generisk – standardiseret. Den skal være målrettet til den specifikke stilling og virksomhed.

Annette Johannessen, Estée Lauder: Man skal undgå standardiserede ansøgninger! De bliver kasseret hurtigt. En ting, der er vigtigt i en ansøgning, er også at vende situationen en smule og i stedet for at skrive, hvad man har af evner, så skriv præcist, hvad virksomheden kan få ud af dig som medarbejder.

Hvordan skal man gøre sig bemærket og stikke ud fra mængden med sin ansøgning?

Mange har oplevet at søge et job og derefter få at vide, at virksomheden har modtaget flere hundrede ansøgninger. Her gælder det om at gøre sig selv bemærket og synlig (se peacocking), så arbejdsgiveren får øje på dig fremfor de idioter, som af en eller anden grund også synes, de skal have dit drømmejob. Og nej, det betyder ikke, at det en god idé at skrive den med fjerpen eller vedlægge et dick pic.

Henriette Frandsen-Melau, DR: Du skal fremhæve det, der er interessant for virksomheden, og hvad du kan bidrage med. Og de vil også gerne vide, hvorfor jobbet og virksomheden er interessant for dig!

Michael Nygaard, Hartmanns: Det handler i høj grad om motivation – og særligt om at få formidlet, hvad det er, der har fået dig til at søge dette specifikke job, i denne virksomhed med den konkrete arbejdsudfordring, der ligger i rollen.

Gorm Wiegand, PwC: Rent elementært er vi jo tilbage til Charles Darwin – den, der formår at tilpasse sig forventningerne af virksomheden og til den specifikke stilling, løber med sejren. Det er social darwinisme. Men man skal jo også formå at kunne skabe opmærksomhed om sig selv, og her kan man gøre forskellige ting: Jeg har haft god erfaring med folk, der simpelthen har lavet en lille introduktionsvideo om dem selv. Det synliggør kandidaten! Desuden er det også en mulighed at møde op personligt og aflevere en fysisk ansøgning i papirform. Dette viser gåpåmod og interesse for jobbet.

Annette Johannessen, Estée Lauder: Man kan ringe op til arbejdsgiveren, men her skal man være uhyre opmærksom på at have nogle relevante spørgsmål – ellers gør det mere skade end gavn. Og som nævnt skal man huske et billede med ansøgningen, ellers går den meget nemt i glemslen.

Hvilken rolle spiller de sociale medier, eksempelvis LinkedIn, i en ansættelsesproces i 2015?

I disse tider er en god motiveret ansøgning og et målrettet CV ikke nok til at sparke døren helt ind hos arbejdsgiveren. Mere end nogensinde før skal du også have styr på dit digitale visitkort. Uanset hvor meget, du hader LinkedIn, så bruger alle HR-folkene LinkedIn som opslagsværk, når de skal finde den rette kandidat til jobbet. Derfor er det vigtigt, at du holder din profil opdateret. Som tommelfingerregel kan du jo fx. tilføje alle dine kompetencer til din profil. Hvis vi nu skal være ærlige, er det jo ikke fordi du har 40 års erfaring med multinationale selskaber, så mon ikke det kan gøres på en times tid?

Gorm Wiegand, PwC: I min hverdag er LinkedIn et uundværligt redskab. Det går i dag så stærkt i virksomhederne, at de simpelthen ikke har tid til en lang ansættelsesproces, og derfor går de simpelthen ind på LinkedIn og finder den rette kandidat der. Det er altså et medie, der fungerer som en markedsplads for kompetencer – og det er alfa og omega at have sin profil opdateret, for nogle gange ringer jobbet altså selv til dig!

Henriette Frandsen-Melau, DR: Der er jo en kæmpe forskel i, at det i dag foregår elektronisk, og at LinkedIn og facebook giver arbejdsgiverne mulighed for selv at søge informationer om ansøgerne. Førhen havde man primært kun de informationer, der var givet af ansøgeren.

Annette Johannessen, Estée Lauder: I Estée Lauder ansætter vi mange make-up artister, og her ser vi tit på kandidaternes Instagram-profiler for at se deres arbejde. Desuden er LinkedIn også et enormt godt værktøj. De fleste mennesker har i dag en LinkedIn profil, og jeg ville se det som usædvanligt, hvis en kandidat ikke havde sådan en.

Michael Nygaard, Hartmanns: Din LinkedIn profil er dit elektroniske visitkort. En rigtig stor procentdel af de kandidater, som jeg skaffer til virksomheder, tjekker jeg op på via LinkedIn. Det er altså nødvendigt, at man som jobsøgende gør sig søgbar på den platform. Jeg bruger den som en søgemaskine, og derfor skal man tænke i søgeord og dermed skrive sine kompetencer i ens profil. Så er du i højere grad synlig i landskabet, og så bliver dine chancer for en ansættelse forhøjet betragteligt.