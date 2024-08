Vi spurgte to af Danmarks stærkeste mennesker, hvad de spiser

Mikkel Leicht spiser, indtil han er mæt, og så bliver han ved med at spise. Selv når han får kvalme, og maven har strukket sig til det yderste, bliver han ved med at synke.

Det er et af vilkårene for at være Danmarks stærkeste mand. Hvis ikke 30-årige Mikkel Leicht fra Valby bliver ved med at spise mere, end hvad han har lyst til, taber han sig hurtigt.

At veje 140 kilo kommer ikke af sig selv.

I efteråret fulgte TV2 Lorry Mikkel Leicht, da han vandt titlen som Danmarks stærkeste mand for femte gang, og dengang lød diæten på op mod 9000 kalorier om dagen. Men hvis nogen skulle være i tvivl, er det ikke nemt at opretholde et madindtag, der er tre gange så stort som den almindelige mands.

Når der ikke lurer en konkurrence rundt om hjørnet, spiser Mikkel Leicht mere beskedent. “Jeg faster fra omkring klokken 20 til klokken 12 dagen efter,” siger han. “Der er forskellige fordele og ulemper ved ‘intermittent fasting’, som det kaldes, men det er en måde, hvorpå jeg kan opretholde en sund og rask krop både nu og senere hen i livet. Og så er en anden fordel ved fastning, at jeg kun skal tænke på min kost i otte timer om dagen.”

Selvom han i disse måneder kun har otte timer om dagen til at spise i, får Mikkel Leicht alligevel indtaget 5000-6000 kalorier dagligt, dobbelt så mange som en almindelig mand. Det resulterer i et månedlig madbudget, der kan måle sig med en hel børnefamilies.

Men når kroppen indtager mindre mad, end den ellers har været vant til, taber den sig, og siden DM i november har Mikkel Leicht tabt omtrent otte kilo.

“Jeg putter ikke en masse i hovedet, for at det skal sætte sig på maven, så det skal hænge sammen med den træning, jeg laver. Op til konkurrence er min træning hårdere, og derfor spiser jeg mellem 7000 og 9000 kalorier om dagen.”



Mikkel Leicht spiser næsten ingen grøntsager i perioden op til en konkurrence. Grøntsager er for kalorielette, forklarer han. Vitaminer og mineraler bliver i perioden klaret med kosttilskud, og så holder han sig fra at drikke for meget juice og indtage for meget sukker, da det kan forårsage for meget mavesyre og forstyrre hans blodsukker.

Mikkel Leicht til konkurrence i Sverige. Billede af Amir Hebib

Selvom Mikkel Leichts mavesæk med garanti har udvidet sig, siden han besluttede sig for at satse på ekstremsporten, og siden han valgte at fordoblede sin egen kropsvægt, er det “hårdt både fysisk og mentalt at spise så meget mad”, forklarer han. “Forestil dig, at du spiser, til du er mæt, men så skal du spise en halv tallerken mere. Det skal du gentage syv-otte gange om dagen. Nogle gange føler du, at du er ved at kaste op, men alligevel skal du spise mere. Du kan blive træt, oppustet, få meget væske i kroppen, og så er din mave konstant på overarbejde.“

Lige nu gør det ikke noget, at vægten er lavere end den plejer. Men op til næste konkurrence i foråret, vil Mikkel Leicht gerne veje 145 kilo, og derfor skal kalorieindtaget øges igen. “Hvis maden ‘blot’ giver mig kvalme og ubehag, stopper jeg ikke med at spise. Men hvis jeg begynder at få det så skidt, at det vil forstyrre min træning, giver jeg nogle gange op uden at have spist det, jeg burde. Men alt elitesport er jo på grænsen af, hvad kroppen kan klare.”

Her er et udpluk fra Mikkel Leichs mad-dagbog

Lørdag fra kl. 12.00 til 20.30

Ris og grøntsager i fiskesauce og østerssauce

1 liter yoghurt med pære- og banansmag, samt en håndfuld pecannødder

En halv liter drikkeyoghurt med protein fra Cultura og en pose saltede cashewnødder

Ris i fiske- og østerssauce med fem-seks æg og ribeye steak

Ris i fiske- og østerssauce, hvidløg, forårsløg med fem-seks æg og 1 liter sødmælk

Ris med ribeye steak, to fibreboller med Nutella, 1 liter sødmælk og to æbler

(Drikker mælk og spiser frugt i løbet af dagen).

Kosttilskud: Multivitamin, D-vitamin, krillolie, C-vitamin, kalk.

Mens Mikkel Leicht kan kalde sig den stærkeste mand i landet, er Katrine Nim Bruhn en af Danmarks stærkeste kvinder. Hun er på landsholdet i vægtløftning, har været med til EM, VM og træner frem mod at deltage i de Olympiske Lege i Tokyo i 2020. Katrine Nim Bruhn er den stærkeste i sin 55 kilo tunge vægtklasse og indtager andenpladsen på tværs af alle vægtklasser.

Mens Mikkel Leicht kan blive så stor, han vil (og kan), skal Katrine Nim Bruhn holde sig inden for sin vægtklasse. Derfor spiser hun ikke mere end 2000 kalorier om dagen – nogenlunde det samme som de fleste andre kvinder.

Den 27-årige vægtløfter træner som regel hver dag i ugen og øver ‘stød’ og ‘træk’, som hun konkurrerer i. I konkurrencer har hun trukket 77 kilo i løft og 96 kilo i stød, selvom hun i træning er lykkedes med mere. Udover at deltage i de Olympiske Lege, har hun et mål om en dag at kunne løfte 110 kilo og dermed være den første danske kvinde til at løfte sin fordoblede kropsvægt.

Når hun er i off-season vejer hun typisk et par kilo mere end sin konkurrencevægt, for at “have mere at stå i mod med,” men Katrine Nim Bruhn skal sørge for altid at kunne ramme sin vægtklasse uden for meget besvær.

Tidligere konkurrerede hun i vægtklassen 53 kilo, hvor det var sværere at nå det specifikke tal på vægten, end det er i dag: “Nu spiser jeg blot mindre mad, mere fordøjeligt mad og intet salt op til en konkurrence,” siger hun.

Egentlig skal Katrine Nim Bruhn kun veje 55 kilo i omtrent fem sekunder, når hun stiller sig op på vægten. Efterfølgende går der cirka to timer, før hun skal konkurrere og kan derfor spise en masse kulhydrater. Efter egne ord spiser hun sundt og varieret: “Det er en balancegang. Bliver jeg for tung, bliver jeg langsom, men hvis jeg bliver for tynd, bliver jeg slap.”

”Det er altid i baghovedet, at jeg skal nå min vægtklasse, men det er ikke så svært i min verden længere, da det er blevet normalen.”

Her er et udpluk fra Katrine Nim Bruhns mad-dagbog