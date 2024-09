Vi talte med de danske hjemmegartnere, der dyrker deres egen luksus-cannabis

Alle billeder er taget af Casper Aguila Christoffersen. Billederne er taget dels i de citerede kilders hjem, dels hjemme hos kilder, som vi har talt med til baggrund.

Da vi talte med den højtråbende hashaktivist Khodr Mehri i begyndelsen af året, spåede han, at vi i 2017 kommer til at se endnu flere hjemmegartnere, der bliver selvforsynende i cannabis. Her er hans begrundelse:

Videos by VICE

“Udviklingen er gået fra det sorte marked ude på Christiania og andre steder, til at man bare dyrker sin egen cannabis. Det er simpelthen utrygheden, der gør det. Enten render man ind i nogle kriminelle, eller også så bliver man stoppet af politiet. Risikoen, som er forbundet med at gå i byen og købe noget ulovligt, den forsvinder jo, når man kan bruge en kvadratmeters stueplads på at dyrke det selv.”

Og der er meget, der tyder på, at han har ret, men årsagerne er flere. Vi har snakket med tre af landets førende såkaldte growshops, som sælger frø og udstyr til, at man kan dyrke sine egne hampplanter, og i alle tre butikker – som ligger i henholdsvis København, forstaden og provinsen – var svaret, at der er fuld gang i salget, og at stadig flere kunder får grønne fingre.

Kvalitetsbevidstheden er vundet frem. Ligesom med ølbarer og pizzeriaer og alle mulige andre gode ting i livet – Kristian, hjemmedyrker og ansat i growshop

“Da jeg kom ind i branchen for fem år siden, var det stadig meget nichepræget, men i dag er det alle mulige typer, der kommer ind ad døren. Alt lige fra studerende til pensionister og højtuddannede karrieremennesker. Læger, advokater og den slags. Bedsteborgere,” siger Alexander fra butikken Chillo, som er en af Københavns førende forretninger udi cannabisrelaterede specialprodukter.

Ifølge butikkens medarbejdere beklager mange af kunderne sig over den trykkede stemning på Christiania og siger, at det er en del af forklaringen på, at de dyrker selv. Samtidig er kendskabet til dyrkningsmetoder efterhånden så udbredt, at man let kan komme i gang selv.

“Og jo flere der opdager det, desto hurtigere spreder kendskabet sig,” siger Alexander. Andre forretninger melder også om gode tider og kunder, der i stigende grad har det, som en medarbejder kalder for en “feinschmecker-tilgang” til cannabisdyrkning.



I et baglokale til en growshop i en københavnsk forstad møder vi Kristian*, som ønsker at være anonym for ikke at henlede uønsket opmærksomhed på sin arbejdsplads. De specialiserede butikker som den, han arbejder i, må gerne sælge hampfrø, men de må i henhold til loven ikke opfordre til at dyrke frøene eller sælge til kunder, som specifikt giver udtryk for, at det er deres hensigt. Det er en hårfin grænse, som ikke altid bliver håndhævet i praksis, fortæller han.

“Vi har officielt en forventning om, at frøene, vi sælger, er etnobotaniske samlerobjekter, som folk bytter med hinanden som frimærker. Vi siger med et glimt i øjet: ‘Husk nu, at du ikke må putte vand på frøet, for sådan er loven.’ Vi kan nemt komme i politiets søgelys, men indtil videre har de ladet os være i fred. Men man kan så også sige, at det udstyr, vi sælger her, det kan du også bruge til at dyrke nogle rimelige vilde tomater.”



Eller noget rimelig vildt skunk. Det var sådan, Kristian for 12 år siden fik øjnene op for hobbyen, der i dag forsyner både ham og vennerne med tjald.

“Jeg var glad for at ryge den hellige urt og har altid syntes, at hash er for tungt. En kammerat havde noget skunk, som han lod mig prøve, og det var virkelig godt. I samme ombæring åbnede han lige sit klædeskab, og da han gjorde det, stod lyset ligesom ud af det her fucking skab som en port til en anden verden. Der stod to planter! Hele min verden frøs bare. Cannabisplanter inde i et skab, hvad sker der her? Jeg blev fuldstændig bidt af tanken, og samme aften tog jeg hjem og startede fra scratch. Derfra gik det egentlig bare slag i slag. Da jeg så, hvordan det her lille frø første gang kom op, på trods af alle de ting, jeg havde gjort galt, der vidste jeg, at jeg havde fundet en ny hobby. Jeg gik helt i study mode.”

Og sådan blev han fri for at tage turen til Christiania for at dække sit forbrug. Kristian vil skyde på, at det er otte år siden, han sidst lagde penge i hånden på en pusher på Staden. I dag fatter han ikke, hvorfor folk overhovedet kan overskue at købe på “den forbandede ø”:

“Det er nærmest ligesom at spille Doom 3 derude. Politiet popper op ud fra hver trappeopgang, når man går ned ad Prinsessegade. Og så er der de kriminelle. Salget glider mere og mere ud af hænderne på christianitterne, der er ikke hyggeligt, du ved ikke, hvad du får, og risikoen for at blive fanget i en razzia er høj. Det gider folk bare mindre og mindre. Folk gider ikke støtte motorcykler og læderveste,” siger han.

Måden, Kristian omtaler sorter og dyrkningsmetoder på, afslører en ekspertviden, som kommer af flere års intens pleje af interessen. Men ifølge ham kan du som helt grøn hjemmedyrker ryge din første hjemmedyrkede joint efter kun tre måneder:

“Hvis du køber alt det, som skal til, følger anvisningerne og læser op på det mest basale, så er det virkelig ikke særlig svært. Men det kræver, at du investerer både tid og penge. Og så skal du være villig til at acceptere, at du kan risikere at få en bøde af politiet.”

For 37-årige Sara Østergaard var det først og fremmest geografiske årsager, der fik hende til at søge viden om cannabis-hjemmedyrkning. Hun bruger urten til at dulme sine kroniske smerter efter en faldulykke, der smadrede hendes ryg. Efter flere år på morfin og en masse ulidelige bivirkninger fandt hun frem til, at cannabis var den bedste medicin, fortæller hun.



“Jeg bor i en lille landsby og vil desuden gerne have det så rent som muligt. Mine planter vokser bare på sol og vand og god energi. Den slags kan jeg slet ikke få, hvis jeg skulle købe af de lokale pushere med store overarme og tatoveringer, for de sælger kun den brune hash. Ligesom med de grøntsager, jeg spiser, kan jeg bedst lide at dyrke dem selv, fordi så ved jeg, at der ikke er skidt og møg i,” siger Sara, der dyrker i baghaven til rækkehuset. Kigger naboerne over hækken, har de frit udsyn til planterne. Men det bekymrer hende ikke.

“Alle kender mig og ved, jeg er en meget stille og rolig person, hvorfor skulle de sige noget?”



Desuden vil hun gerne vise, at holdningen til planten ændrer sig, så folk i hendes situation ikke behøver at dyrke i det skjulte.



“Jeg vil gerne have frem i lyset, at man kan bruge den her plante på så mange gode måder. Og de der gymnasieelever, der sidder og ryger sig skæve ude på Nemoland… De ville jo være der uanset, om cannabis var lovlig eller ej.”

Flere og flere danskere får i det hele taget øjnene op for de medicinske kvaliteter, som cannabis rummer. Bevis for det finder man eksempelvis i Facebook-grupper som Doktorens Drivhus, som på kort tid har rundet 6000 medlemmer, der både diskuterer dyrkning, dosering og anvendelse. Herinde får jeg kontakt til Anders*, en tidligere misbrugsvejleder, som af hensyn til sin familie ønsker at være anonym. Anders forklarer mig, at han efter et voldsomt overfald på sin arbejdsplads blev diagnosticeret med PTSD og siden kom på førtidspension.

“Jeg fik smadret både min skulder, ryg og min psyke,” siger Anders. Det var tilbage i 2008, og på grund af angst og kraftige smerter var han tvunget ud i et massivt medicinforbrug, der “ødelagde kroppen”. En dag foreslog en ven, at han forsøgte sig med cannabis som alternativ til receptmedicin, og det virkede over al forventning.

“Jeg sover bedre, har tabt mig 30 kilo, lever ikke med konstant forstoppelse som følge af morfin-bivirkningerne, og jeg har bedre koncentrationsevne,” siger han.

For to år siden slugte Anders den sidste morfintablet, og siden har han holdt sig til cannabis. Cirka samtidig gjorde Anders op med sig selv, at han ikke kunne leve med den svingende kvalitet, han oplevede, når han købte cannabis på det illegale marked.

“Nogle gange fik du noget, som var okay, og andre gange fik du noget, som var lige til at smide ud. Efterhånden begyndte jeg at tage sagen i egen hånd ved at søge viden om dyrkningsmetoder på nettet. Det gik fuldstændig horribelt galt til at begynde med, men stille og roligt bliver man dygtigere,” siger Anders, som i dag bruger en del af sin tid på at give viden om dyrkning fra sig.

Ifølge ham er interessen i de forskellige dyrkningsgrupper på nettet “eksploderet” indenfor de seneste 6-9 måneder, men ligesom Kristian fra growshoppen er han ked af, at plantens ulovlige status tvinger ham til at gå stille med dørene.

“Jeg tænker hver dag over, at det er ulovligt, og det betyder noget for mig. Jeg ville utrolig gerne have, at loven tillod, at man kunne dyrke cannabis i sit eget hjem, ligesom man kan i Spanien. Jeg ved godt, at der i Danmark er åbnet op for, at man kan få visse cannabis-produkter på apoteket, men har du set prisen på dem? På det legale marked betaler du lige nu små 8000 kroner for et gram cannabis-olie. På det sorte marked koster en tilsvarende mængde omkring 450 kroner. Med den pris har jeg slet ikke noget valg som førtidspensionist,” fortæller han.

Da jeg taler med Kristian i growshoppens baglokale, kommer en lind strøm af kunder ind ad døren for at købe frø, pipetter, gødning, jord og en lang række andre produkter, der koster fra småpenge til mange tusinde kroner. Han fortæller mig, at butikken har oplevet en stor fremgang, og at der efterhånden ikke er nogen typisk kunde.

“Det kan være mor og søn, som kommer ind sammen. Sønnen har interessen, moderen er syg, og sammen skal de hjem i haven og dyrke nogle planter. Det er fedt at se sådan et makkerpar komme ind ad døren,” siger Kristian. Ifølge ham er det “noget i tidsånden”, som har medført, at der aldrig har været mere travlt i hans butik og på de mange fora, hvor trenden spreder sig.

“Kvalitetsbevidstheden er vundet frem. Ligesom med ølbarer og pizzeriaer og alle mulige andre gode ting i livet. Cannabis er i højere grad blevet et produkt for connaisseurer, og det, synes jeg, er smukt. Det er noget, man virkelig går og hygger sig med og perfektionerer over tid,” siger han.

“Gennemsigtigheden ryger, når du køber af mellemmænd. Alt skal jo være øko i dag, men det er det sgu ikke på Christiania. Når du tænder jointen, sprutter og knitrer det, fordi det er fuld af kemikalier. De har ikke engang gidet at vaske det for gødning først.”

Kristian drømmer om en fremtid, hvor der i lovens øjne ikke længere er forskel på at sælge god naturvin og cannabis.

“Jeg har en drøm om, at det bliver legaliseret i en grad, så jeg kan åbne en reel coffeeshop. Som en lille vinbar – bare med hjemmedyrket superweed og en masse sjældne sorter fra USA og andre steder. Det eksklusive produkt. Det er min drøm.”

*Anders og Kristian er ikke kildernes rigtige fornavne. Redaktionen er bekendt med deres fulde identitet.