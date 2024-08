Vi talte med Futures personlige fotograf om livet i Atlanta

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Inden dabbing var en slags automatreaktion, når man fik stukket en kameralinse i ansigtet (eller før gæster på Ellen tog det til sig), og Atlanta blev henvist til som Donald Glover’s Atlanta, flyttede Anthony Hilliard til byen for at starte på en frisk efter at have forladt hjembyen New York. Han begyndte at fotografere streetwear, men røg hurtigt ind i trapscenen i byen på grund af en række helt usandsynlige tilfælde, der egentlig egner sig godt til et plot i en tv-serie.

“Det var en helt ny verden, jeg mødte der,” forklarer Hilliard over telefonen, mens han kører rundt og leder efter et sted at parkere. “Der findes et streetwearmærke, som hedder Cease & Desist i Atlanta. De gav mig min første chance i branchen, og det var det mærke, som Future var nede med.” Da Futures folk så Hilliards tøjbilleder, inviterede de ham med på rapperens første turne. “Future er vild med tøj – han elsker alt, der er nyt, og alt i den finere ende af skalaen. Det, at jeg var i stand til at fange mode rigtigt, gjorde det lettere at arbejde for ham.”

Det var den oplevelse, der banede vejen for Hilliard og gjorde ham til Futures foretrukne fotograf. Det hele skete vel at bemærke kun tre år efter, han var begyndt at fotografere. Men på trods af hans kendskab til trap, så fik Hilliard også øjnene op for et liv bag musikken og en livsstil, som han stadig til tider har svært ved helt at forstå. Det er en oprigtig fascination for det, der ligger bag trapstjernernes look, velstand og dekadente vaner, der skinner i gennem på hans billeder. Set i sammenhæng giver billederne et dokumentarisk indblik i ‘Hustlernes Hollywood’ i Atlanta.

Vi har bedt fotografen om at vise os sine billeder og fortælle om nogle af historierne bag dem og de farverige figurer, der kendetegner en af tidens mest omtalte scener.

Foto: Antsoulo

“Det her billede er taget på Blue Flames i Atlanta. Jeg har ikke tænkt mig at sige, at det var her, Future først så dagens lys, men han fyrer den af hver gang. Det er helt normalt for ham. Det var fascinerende at få indblik i. Folk kaster om sig med titusindvis af dollars – det samme, som min uddannelse har kostet. Future er hele arrangementet. Han får folk ud af hullerne i Atlanta, det er vildt. Folk elsker ham og ser op til ham. Det hele sker i øjeblikket, alt er mindeværdigt. Det er virkelig en oplevelse.”

Foto: Antsoulo

“Stripperne er de rene atleter. De bliver nødt til at træne døgnet rundt for at klare det. Hun var deroppe i mindst tre minutter. Det er en ren gavebod, når Future kaster om sig med penge. Hvis du står ved siden af ham, får du måske lige 10.000 dollars. Når man er født fattig, vil man gerne vise, at man har noget, og det gør man bedst på stripklubben. Du kan ikke se det, men der står nok 30 mennesker bag mig. Jeg prøver på ikke altid at stå lige foran Future – det er ikke altid der, man får det bedste skud. Jeg vil gerne fange hele stemningen og ikke bare nøjes med portrætter af kunstnerne. Folk repræsenterer deres hood, og det vil jeg gerne fange. Future bryder sig ikke om at optræde alene på billeder. Han elsker det, når jeg får alle med på billedet, det er hans favoritter.”

Foto: Antsoulo

”Det her var første gang, jeg så en million dollars i kontanter, og Future havde pengene med i studiet bare for at skabe en vibe. Bare for at han på tracket kunne rappe, at han havde ‘en million dollars i studiet’. Han dukkede op med en sportstaske fuld af penge, men det, du ser på billedet, er ikke det hele. Jeg aner ikke, hvordan han skaffede en million i kontanter. Jeg ved, det er svært at hæve så meget i banken. Man kan ikke bare gå ind og sige: “Jeg vil gerne have en million i kontanter.” Sådan fungerer det vist ikke.”

Foto: Antsoulo

”Det her billede er fra en turné. Jeg havde lige mødt kvinden, men hun og Future har kendt hinanden længe. Han fløj hende ud, så hun kunne ordne hans hår. Future lader ikke enhver komme tæt på, og han lader ikke andre tage billeder af ham, når han får ordnet hår. Det er et meget intimt øjeblik. Hans lokker er hans krone. Det var stort for mig at få lov til at tage det billede. Future kan også være svær at læse, og nogle gange tænker jeg, at jeg måske ikke bør tage et bestemt billede, men så gør jeg det alligevel og sender det til ham senere. Så svarer han altid: ‘Ja, det er ret fedt.’”

Foto: Antsoulo

“Jeg fangede det her øjeblik, fordi det viser det, stripklubben i virkeligheden handler om. Det handler om pengene og måden, sedlerne bliver krøllet i hænderne på. Det viser alt det, man gør for pengene. Når jeg snakker med mine venner om at gå på stripklub, så smider de et par hundrede dollars, men Future smider bogstaveligt talt 30.000 på en enkelt aften. Det er en ret vild oplevelse. Jeg kan aldrig gå på stripklub med mine venner igen. Det er for kedeligt.”

Foto: Antsoulo

“Det her er nogle folk, som jeg mødte på turneen. Vi satte penge på et skud på en basketkurv – Future scorer altid i øvrigt. Men ja, de elsker at gamble store summer på alting. Det er også en måde at vise sine penge på. Der er intet i verden som at være i den cirkel og stå med ti stakke i hænderne, mens folk har sådan et ’jeg vil have dine penge’-agtigt udtryk i øjnene.”

Foto: Antsoulo

“Det her er et meget opsat billede. Der er mange rappere, som gerne vil have taget stiliserede billeder på den måde i dag. Tidligere var de fløjtende ligeglade med den slags, men det er blevet den nye standard at sætte billederne op på den måde. De kan godt lide at blive fotograferet i lækre omgivelser. Man kan ikke rigtigt se det her, fordi han har geværet over skulderen. Geværet var faktisk ikke planlagt som en del af billedet. Han havde det med for at beskytte sig selv. Det er et af mine yndlingsbilleder. Jeg bryder mig ikke om at tænke på, hvad der kunne være sket, men jeg har aldrig følt mig utryg. Hvis jeg er med, så gør de altid alt, hvad de kan, for at jeg skal føle mig godt tilpas og tage de bedst mulige billeder.”

Foto: Antsoulo

“Der er mange rappere, som kommer af med deres frustrationer på sådan én der. Det er en helt anden verden, når de sætter sig op på den. Billedet er fra optagelserne til en video, men det sker hver dag. Det handler om fællesskab, de holder sammen, de er ikke ude på at lave ballade. De vil bare køre på deres motorcykler. Politiet mener, de laver ballade, men det er noget fis. De gør ikke nogen ondt ved at køre rundt. Politiet er nogle pikhoveder. Det er 30 gange vildere med motorcykler i New York end i Atlanta, men Atlanta kan noget. I New York er alt små gader. I Atlanta kører folk på motorvejen og laver farlige tricks, mens de kører vildt hurtigt.”

Foto: Antsoulo

“Det er fra Kirkwood, hvor Future er fra. Future var ved at optage til en dokumentar, så vi skulle se, hvor han var fra og fange nogle af folkene i hans liv. Billederne viser, hvordan folk ser op til ham. Han er blevet til noget i livet. Jeg elsker livsstilskontrasten i det billede. Prøv at se den lille motorcykel sammenlignet med Futures Lamborghini.”