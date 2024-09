Vi talte med kvinden, der er afhængig af at mase sit ansigt ned i brød

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i december 2015.

Mennesket har et kompliceret forhold til brød. Det er selvfølgelig vildt lækkert, men hvis man uhæmmet banker fødselsdagsboller, bagels og croissanter ned, er du nok i risiko for at tage på. Jeg har altid være ret glad for brød — også selvom jeg har et konfliktfyldt forhold til det — men for nyligt faldt jeg over en, der elsker brød, mere end jeg nogensinde kommer til.

Mød Bread Face: en kvinde der har lagt næsten 100 videoer på Instagram, der viser hende mase sit ansigt ned i forskellige brødtyper.

Jeg var nødt til at vide hvorfor, så jeg gik i supermarkedet, købte en baguette, tog et billede af mit ansigt i nærkontakt med baguetten og sendte det til hende. Det fangede åbenbart hendes opmærksomhed og efter at have sendt mig et par klappe-emojier og spurgt mig, hvordan baguetten var, gik hun med til at tale med mig via email om sin usædvanlige besættelse.

MUNCHIES: Hvor længe har du gjort det her, og hvordan startede det? Bread Face: Det startede i sommer (2015 red.) Jeg købte en matcha-roulade i et koreansk bageri, og så begyndte jeg nænsomt at pudre mit ansigt med den. Det føltes så godt.

Er det en slags performance-kunst, en form for fetich eller noget helt tredje? Jeg tror altid, folk bliver skuffede, når jeg fortæller det, men jeg tænkte faktisk ikke så meget over det. Jeg havde bare lyst til at mase mit ansigt ned i brød, og så gjorde jeg det. Jeg tænkte, at det var noget, folk ville kunne lide.

Hvad er den bedste brødtype, du har mast ansigtet ned i indtil videre? Det må enten være et møllehjul eller toastbrød … hvis man ser de to videoer, er det faktisk ret åbenlyst.

Hvad mener du om den glutenfri-trend? Det er jeg lidt bange for at svare på, fordi jeg ikke ligefrem er fødevareekspert. Min uprofessionelle mening er, at det er godt at spise økologisk og sæsonbestemt, men det er meget svært, når man er flad eller doven. Og jeg er som regel begge dele. Men jeg har smagt mange glutenfri ting, der var lækre. Jeg lever efter devisen: “Hvis du har det af lort bagefter, så lad være med at spise for meget af det.”

Hvordan vælger du hvilken slags musik, der skal supplere dit valg af brød? Det er sange, jeg hører for tiden eller aldrig bliver træt af. Jeg parrer ikke ligefrem sangene med brødet, men musikken påvirker helt sikkert måden, jeg griber brødet an på. Beviset: min video med naan.

Kunne du nogensinde finde på at mase ansigtet ned i andre fødevaretyper? Hvis ja, hvilket skulle det så være? Jeg aldrig haft den samme trang, som jeg oplever med brødlignende fødevarer. Lagkager kunne være sjove. Jeg ville elske at mærke, hvordan den gav efter, og så bare mase ansigtet hele vejen igennem!

Påvirker det din hud, at du maser ansigtet ned i så meget brød? Ja. Det er ikke godt. Særligt kernebrød irriterer min hud meget, men jeg nyder at pleje min hud, så jeg har udviklet et særligt system. Jeg elsker også måden, ægte hud ser ud på — olieret, irriterede porrer, pigmentfejl, ujævnheder og bumser. Det er fascinerende ulækkert.

Hvad gør du med brødet, efter du har haft ansigtet nede i det? Jeg oplevede, at min læbestift satte sig på brødet, så jeg var lidt tilbageholdende med at spise det efterfølgende. Jeg ved, hvad du mener. Jeg river bare eventuelle stykker med læbestift af, og så spiser jeg resten. Madspild er ikke okay.

Er der andet, du vil have, folk skal vide om din Instagram eller om brød generelt? Jeg vil bare gerne sige tak for den overvældende positive respons. Jeg håber, I får det godt af videoerne. Jeg er bare så glad og smigret. Jeg læser alle jeres emails, kommentarer og beskeder, så I skal bare sige, hvad I mener. Der kommer måske også en hjemmeside også — den skal være for folk, der kan huske ebaumsworld. Men den skal slet ikke være som ebaumsworld. Den skal være super high-tech og interaktiv.

Tak for snakken.