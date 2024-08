VU’s nye landsformand synes, du skal kunne ryge en joint, uden at staten blander sig

I weekenden overtog 21-årige Jakob Sabroe posten som landsformand for Venstre Ungdom, og den nyvalgte formand har allerede markeret sig i debatten om legalisering af hash. Vi fangede ham til en snak om personlig frihed og hans vision om fri hash i Danmark.

VICE: Hej Jakob. Nu er “fri hash” jo et vidt begreb. Kan du uddybe, hvilken model VU ønsker sig?

Jakob Sabroe: Lige nu har vi ikke lagt os fast på en specifik model, men vi arbejder overordnet for at legalisere hash. Personligt forestiller jeg mig, at man skal kunne købe det i private forretninger, der er godkendt til at sælge, og som har et kompetent personale, der kan vejlede kunderne. Vi mener altså ikke, at der skal ikke sælges hash i 7/11 side om side med ris og mælk. Det kan også tænkes, at det kunne fungere med coffeeshops ligesom i Amsterdam. Men så skulle der opstilles en række krav, der minder om de regler, vi kender for fødevaresikkerhed på restauranter.

Videos by VICE

Når du melder ud, at du går ind for legalisering, handler det så mest om at lokke unge kunder i butikken?

Nej, det er det sådan set ikke. Vi laver alt vores politik ud fra et liberalt synspunkt, og det mener vi også, at en frigivelse af hashen hører under. Hvis de unge er enige, er det dejligt, men det er nu noget, vi er gået ind for i lang tid.

Som udgangspunkt tilrettelægger vi vores politik helt uafhængigt af Venstre. Når det er sagt, så håber vi da på at få indflydelse på deres holdning. Jeg ved også, at der internt i moderpartiet er kræfter, der går ind for en legalisering, men måske taler de ikke så højt om det.



Men er det overhovedet realistisk med en legalisering, når både Venstre, Socialdemokraterne, Konservative og Dansk Folkeparti er imod?

Ja. Jeg mener, der er en mulighed. Det kommer an på, hvordan man ser på tidhorisonten. Jeg tror, det vil ske inden for de næste ti år. Ligesom i Venstre er der også folk, der arbejder for en legalisering internt i Socialdemokratiet, så det er på vej.

Jeg ved også, at der internt i moderpartiet er kræfter, der går ind for en legalisering, men måske taler de ikke så højt om det.

Hvad er fordelene ved fri hash?

Det argument, vi vejer tungest, er personlig frihed. Du skal have lov til at råde over din egen krop. Ligesom man kan drikke alkohol og spise junkfood og alt muligt andet usundt, så skal man også kunne ryge en joint i ny og næ, uden at staten skal blande sig. Jeg anerkender, at nogle har et usundt forbrug af hash, men de får ikke den hjælp, de behøver, fordi forbuddet gør misbruget til et tabu. Desuden ville staten kunne tjene penge på moms, og politiet ville kunne bruge deres ressourcer anderledes og ikke bruge deres tid på at kropsvisitere almindelige danskere for at finde et par gram hash.

Ser du ingen ulemper ved legalisering af cannabis?

Jeg er med på, at hash ikke er decideret sundt, og at det ikke er nogen mirakelkur. Men egentlig så synes jeg, der er flere negative ting ved forbuddet end ved fri hash.

Ryger du selv?

Nej – altså nu håber ikke, mine forældre læser med – men jeg har prøvet det et par gange for år tilbage. Det er dog ikke noget, jeg er interesseret i længere.