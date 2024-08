Ariana Grandes doppelter Tattoo-Fail lässt uns lachend den Kopf auf den Tisch schlagen

Tippt man “Tattoos japanische Schriftzeichen” in die Google-Suchmaschine ein, kommt man relativ schnell an unzählige Fail-Seiten. Man würde also meinen, dass gerade Popstars wie Ariana Grande ihr Motiv 100 Mal checken, bevor sie es sich stechen lassen. Tja, falsch gedacht. Die Sängerin wollte sich diese Woche nämlich den Titel ihres Songs “7 Rings” in japanischen Schriftzeichen auf ihre Handfläche tätowieren lassen. Why not! Nur leider ging das Ganze ein bisschen schief. Auf ihrer Handfläche hat sich nicht “7 Rings”, sondern das Wort “kleiner Holzkohlegrill” verewigt.

Ariana Grande’s new tattoo “七輪” means Japanese style bbq grill, not 7 rings. 😭 If you want to know about 七輪, just google “SHICHIRIN” pic.twitter.com/HuQM2EwI62 — *amo* (@hey__amo) January 30, 2019

Obwohl das ziemlich absurd ist und man sich selbst beim schadenfrohen Grinsen erwischt: Shit happens! Tattoos müssen nicht immer einen tieferen Sinn haben. Dann hat Ariana eben ihre Liebe zu einem Kohlegrill bewiesen … Oder auch nicht.

Die Sängerin war offenbar nicht zufrieden und besserte ihr Tattoo nämlich aus, nachdem einige ihrer 144 Millionen Instagram-Follower sie fassungslos auf den Fehler hingewiesen hatten. Und es wurde noch schlimmer. Der “small charcoal grill” verwandelte sich nämlich in einen “Japanese barbecue finger”. Klingt wie der Name einer Pop-Punk-Band Mitte der 00er. Wer auch immer aus ihrem Bekanntenkreis sie in Sachen japanisch berät, macht einen ziemlichen Scheißjob. Oder hat gerade Muskelkater vom Lachen.

Why… how… now Ariana’s tattoo reads “Japanese BBQ finger” 💅 pic.twitter.com/zC2LxSKJtI — Eimi Yamamitsu | 山光瑛美 (@eimiyamamitsu) January 31, 2019

Ach, übrigens: Abgesehen davon, dass Ariana jetzt beim Blick auf ihre Handfläche immer Bock aufs Grillen bekommt, wird sie noch wegen ihres Musikvideos zu “God Is a Woman” verklagt. Ihr wird vorgeworfen, ein Bild des Künstlers Vladimir Kush nachgestellt zu haben.

Und, wie war eure Woche so?

