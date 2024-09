Depeche Mode performen „Should Be Higher“ von ihrer neuen DVD ‚Depeche Mode Live in Berlin‘

2014 haben wir dunklen, gefährlichen Synth-Pop irgendwie für selbstverständlich genommen, immerhin schien er überall zu sein. Deshalb solltet ihr jetzt extra aufpassen was Depeche Mode, die dieses Genre mehr oder minder erfunden haben, Neues am Start haben. Das ist nämlich genau das, wovon wir uns wünschen, dass sie es am Start haben. Sie machen immer noch Musik, die Ecken und Kanten und Sex und Glamour hat, und sie spielen immer noch vor großem Publikum. Das Publikum ihrer Liveshow wird nächste Woche wohl noch ein wenig größer, denn dann erscheint am 17. November ihre neue Konzert-CD und -DVD Depeche Mode Live in Berlin. Aufgenommen wurde das Konzert in der Berliner o2 World, an zwei Konzerttagen, dem 25. und dem 27. November 2013, als Depeche Mode mit ihrem letztjährigen Album Delta Machine auf Tour gingen. Regie führte erneut ihr Langzeit-Kollaborateur Anton Corbijn.

Wir sind ganz aufgeregt, denn nachfolgend können wir euch schon vorab einen Clip des Konzerts zeigen, in dem Depeche Mode „Should Be Higher“ von Delta Machine performen. Sänger Dave Gahan gibt dabei alles, lässt die Videowall in Flammen aufgehen als wären alle noch 20 Jahre jünger und rockt in seinem Markenzeichen, der altbekannten Weste. Überhaupt könnte diese DVD ein neuer Meilenstein in Sachen Westen sein. Definitiv ist sie aber ein Meilenstein aller jemals aufgenommenen Livesongs von Depeche Mode, denn sie klingen absolut fantastisch und das Stage Setup ist dunkel, bittersüß und voller grafischer Flammen, was ohnehin jede Musik gleich um 100 Prozent besser macht. Die Performance könnt ihr euch hier ansehen:

Depeche Mode Live in Berlin erscheint am 17. November. Ihr könnt sie euch bei iTunes vorbestellen.

Hier die komplette Setlist von Depeche Mode Live in Berlin:

Intro

Welcome To My World

Angel

Walking In My Shoes

Precious

Black Celebration

Should Be Higher

Policy Of Truth

The Child Inside

But Not Tonight

Heaven

Soothe My Soul

A Pain That I’m Used To

A Question Of Time

Enjoy The Silence

Personal Jesus

Shake The Disease

Halo

Just Can’t Get Enough

I Feel You

Never Let Me Down Again

Goodbye

Credits

