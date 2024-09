MUNCHIES Guide to Kochen mit Gras

In den Staaten sind Lebensmittel mit Cannabis total im Trend und diese Kreationen sind meilenweit besser als die traurigen Haschkekse, die du dir früher aus deinen Grasresten zusammengebacken hast. Wir zeigen dir heute, wie man Cannabis-Butter und Cannabis-Öl am besten macht, die du dann in deinen Lieblingsrezepten verwenden kannst.

1. Die Sorte

Nicht jedes Marihuana ist gleich. Wenn du dir den Unterschied zwischen Sativa und Indica einfach nicht merken kannst: Indica nagelt dich förmlich auf die Couch, Sativa liefert dir ein „zerebrales High”. Online kannst du dich über verschiedene Sorten informieren, Leafly ist zum Beispiel eine gute Quelle.

2. Die Dosis

Jetzt wird’s kniffelig. Den Cannabinoid-Gehalt deiner Buds wirst du nicht herausfinden können, ohne sie in ein Labor einzuschicken und selbst dann sind die Ergebnisse nicht immer gleich. War das Gras vor einigen Jahrzehnten noch weniger potent, gibt es mittlerweile alles von 10 bis 20 Prozent THC-Gehalt.

Wir nehmen mal an, dass du Gras mit 15 Prozent THC (0,15) hast, hier eine einfache Formel, mit der du die Dosis berechnest:

Gewicht vom Gras in Milligramm mal vermutetem THC-Gehalt:

6 g = 6.000 mg

6.000 x 0,15 = 900 mg THC je 6 g

Diese Zahl teilst du jetzt durch die Anzahl der Esslöffel Fett. Für 480 ml Fett, also 32 Esslöffel à 15 ml, sieht das dann folgendermaßen aus:

900 mg THC / 32 EL = 28,1 mg THC je Esslöffel Fett

Jetzt musst du noch herausfinden, wie viel Cannabis-Fett du für dein Rezept brauchst und wie viele Portionen du damit rausbekommst. Bei unserem Brownie-Rezept für 6, 8 oder 12 Portionen brauchen wir fünf Esslöffel normale Butter und fünf Esslöffel Cannabis-Butter. Für die Berechnung machen wir nur mit der Cannabis-Butter weiter:

5 x 28,1 mg THC = 140,5 mg THC für das gesamte Blech

140,5 mg / 6 Portionen = 23,4 mg THC pro Brownie

140,5 mg / 8 Portionen = 17,5 mg THC pro Brownie

140,5 mg / 12 Portionen = 11,7 mg THC pro Brownie

Das hier sind natürlich nur Richtwerte, die variieren können. Weniger ist besser als zu viel.

3. Das Decarboxylieren

Der Anfängerfehler beim Kochen mit Marihuana: Decarboxylieren vergessen. Wenn man das nicht tut, bleibt das gute THC in seiner sauren Form, THC-A, quasi die inaktive Form des THC ohne psychoaktive Wirkungen (dafür aber mit anderen). Wenn du das meiste aus deinen Buds rausholen willst, solltest du sie folgendermaßen decarboxylieren:

Ofen auf 120° C vorheizen. Marihuana auf einem Backblech gleichmäßig verteilen. Im Ofen für 35 bis 40 Minuten backen und dabei aufpassen, dass die Temperatur von 120° C nicht überschritten wird. Dann aus dem Ofen nehmen, abkühlen lassen und zu einem groben Pulver zerbröseln. Hält sich in einem luftdichten Behälter an einem kühlen, dunklen Ort bis zu zwei Monate.

4. Träger anreichern

Jetzt hast du so viel THC wie möglich aktiviert, also muss das Ganze jetzt ins Fett.

Für Butter oder Öl mit Cannabis: Butter in einem mittelgroßen Topf bei mittlerer Hitze schmelzen, decarboxyliertes Gras hinzugeben und 45 Minuten lang garen. Dabei darauf achten, dass die Temperatur nicht höher als 93° C ist. Vom Herd nehmen, 10 Minuten beiseitestellen und dann durch ein feines Sieb in eine Schüssel seihen. Vorsichtig mit einem Löffel so viel Fett wie möglich herausdrücken. Die Cannabis-Butter bzw. das Öl hält in einem Behälter im Kühlschrank bis zu acht Wochen.

Du kannst auch Alkohol mit Cannabis anreichern und daraus dann Cannabis-Zucker machen.

5. Kochen mit Cannabis

Ersetze in deinem Lieblingsrezept einfach die gesamte Butter oder das Öl (oder auch nur einen Teil) durch dein Cannabis-Öl oder die Cannabis-Butter. Dabei immer daran denken, dass du die gesamte THC-Menge des verwendeten Öls (oder der Butter) durch die Anzahl der Portionen teilst. Also: Du ersetzt in deinem Rezept 220 ml Öl durch dieselbe Menge Cannabis-Öl mit einem THC-Gehalt von 150 mg, dann hast du bei 10 Portionen 15 mg THC pro Portion, bei 20 Portionen 7,5 mg THC usw.

Illustration von Keara McGraw.