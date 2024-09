Drake hat mir im Chatroulette 1000 $ für meine Brüste geboten

Penisse. Penisse, so weit das Auge reicht. Meine Erfahrungen mit Chatroulette lassen sich relativ leicht zusammenfassen. So war das jedenfalls früher, jetzt ist das wohl verboten und Chatroulette ist brav geworden. Wie auch immer sie das bewerkstelligt haben, ich schätze mal mit einem Penis-Blocker oder so. Aber es gab eine Zeit, da war Chatroulette noch eklig, spannend und obszön. Zu dieser Zeit verschlug es auch mich des Öfteren in dieses Exhibitionistenparadies, meistens betrunken und mit ein paar Freunden vor dem Laptop. Dann wurde gewettet, wie weit man Manfred (Mitte 40, leicht übergewichtig, Schnauzer) bringen kann. Der Höhepunkt war, als sich jemand nur für uns einen fetten schwarzen Dildo in den Arsch schob. Er wirkte aufgeregt, wir waren gespannt. Als er es geschafft hatte, bedankte er sich bei uns fürs Zukucken und wir verabschiedeten uns. Ein irgendwie rührseliger Moment.

An einem schicksalsreichen Abend war ich alleine auf Chatroulette unterwegs. Ich weiß nicht mehr, was ich dort gesucht hatte, vermutlich war ich bei Reddit schon auf Seite 258 angekommen und alle Serien waren geschaut. Vielleicht hatte ich aber auch einfach Lust auf ein bisschen Voyeurismus. Aus dem Meer aus kleinen dicken Penissen stachen irgendwann zwei ganz aufgeräumt aussehende Jungs hervor. Die Unterhaltung, die daraufhin mit ihnen stattfand, ist wirklich kein Beispiel meiner Scharfsinnigkeit, aber es war spät und ich betrunken.

Typ: Hi.

Ich: Hi.

Typ: Magst du meine Musik? :D

Ich: Ich hör’ deine Musik nicht. (In dem Moment dachte ich, er meint die Musik, die er gerade hört. Er hatte aber sein Mikrofon nicht an, weshalb ich nichts hören konnte.)

Typ: Ich bin Drake. (Ich hatte davor noch nie was von Drake gehört. Mir fiel auf, dass auch sein Name in Chatroulette Drake war.)

Ich: Ich bin Ena. (Ich könnte mir vorstellen, dass er ab hier langsam etwas frustriert wurde.)

Drake: Schau.

Drake: YouTube.

Drake: Oder google mich.

Drake: Bitte.

Ich: Einfach Drake?

Drake: Damit du weißt, mit wem du redest.

Drake: Einfach Drake.

Ich: Warte.

Drake: Ok.

Drake: Süße.

Ich: Okay.

Ich: Sorry, ich kenn’ dich nicht.

Drake: Ich bin überrascht, dass du mich nicht kennst. :P

Ich: Aber du scheinst berühmt zu sein. (Mittlerweile hatte ich Drake auf YouTube gesucht und ein paar Videos mit jeweils über einer Millionen Likes gefunden. Zur Sicherheit machte ich mal einen Screenshot, wer weiß, wann man sowas mal gebrauchen kann?)

Ich: Ich höre solche Musik nicht-

Ich: Wo seid ihr und warum tanzt ihr?

Drake: Was hörst du denn?

Drake: Wir feiern.

Ich: Keine Ahnung, alles Mögliche, aber kein Rap und R’n’B.

Drake: Schade ;)

Drake: Willst du uns deine Brüste zeigen?

Ich: Wtf? Nein.

Drake: Komm schon.

Drake: Du kriegst 1000 $.

Ich: Nein, echt nicht.

Drake: Das ist gutes Geld.

Ich: Ernsthaft?

Ich: Moment, ich hab was für dich.

Ich: www.youporn.com

Ich: Hier, da kriegst du‘s sogar umsonst. (Drake fand das nicht lustig, sein Freund und er schauten gelangweilt.)

Drake: K.

Drake: Bye.

Drake hat die Unterhaltung verlassen.

Am nächsten Tag erzählte ich einer Freundin davon, die die ganze Geschichte um einiges aufregender fand als ich. Ob ich mir sicher sei, dass da nicht einfach jemand ein Video von Drake abgespielt hatte, um Mädchen auf Chatroulette zu verarschen. Aber er winkte zurück, als ich zur Begrüßung winkte, tippte, bevor eine Antwort kam, und lächelte, wenn Smilies kamen. Außerdem sah er so aus wie der Drake, den ich mir tags darauf in YouTube-Videos anschaute. Ich war und bin mir immer noch ziemlich sicher, dass das real shit war.

Noch immer muss ich ab und an an diese Begegnung zurückdenken. Was wäre passiert, wenn ich ja gesagt hätte? Hätte ich Drake meine Kreissparkassen-Kundendaten gegeben und gewartet, bis er mir mittels eines Screenshots die Überweisung beweist? Oder wäre das Ganze möglicherweise über PayPal gelaufen? Vielleicht hätte nach zwei Wochen eine Karte samt Bargeld, Widmung und geschmackloser Aquarelllandschaft im Briefkasten gelegen.

Ich werde es wohl nie erfahren. Trotzdem finde ich mich immer noch ab und zu nach ein paar Gin Tonics auf Chatroulette wieder. Auf der Suche nach Antworten oder meiner nächsten Begegnung der ätzenden Art. Möglicherweise diesmal mit Justin Bieber oder Kanye West. Oder Lemmy. Dem würde ich meine Brüste auch zeigen. Sogar umsonst.

