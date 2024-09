Hausgemachte Piccalilli-Sauce

Dieses Rezept ist ziemlich ergiebig. Du kannst die Sauce aber auch in sterilisierte Einmachgläser füllen und sie einfach zu Weihnachten oder sowas verschenken.

Vorbereitung: 30 Minuten

Insgesamt: 2 Stunden

Videos by VICE

Zutaten

1 Fenchelknolle, in circa 1,5 cm große Stücke geschnitten

½ Brokkoli, in kleine Röschen geschnitten

¼ großer Blumenkohl, in kleine Röschen geschnitten

2 rote Chilis, mit Samen, in feine Scheiben geschnitten

1 grüne Chili, mit Samen, in feine Scheiben geschnitten

100 g grüne Bohnen, in circa 2 bis 3 cm große Stücke gehackt

75 g Feuerbohnen, in kleine Stücke gehackt

3 Schalotten, geachtelt

½ rote Zwiebel, grob gehackt

70 g feinkörniges Meersalz

12 ml Senföl

12 g Kreuzkümmel, gemahlen

12 g Senfsamen

8 g Kurkuma

1 g Muskat, gemahlen

7 g Senfpulver

21 g Mehl

250 ml Weißweinessig

47 g Zucker

2 g Oregano, getrocknet

2 Lorbeerblätter

1 Knoblauchzehe, zerdrückt

1 Apfel, Granny Smith, geschält und gerieben

1 Mango, geschält, ohne Kern und in grobe Stücke gehackt

Zubereitung

1. Fenchel, Brokkoli, Blumenkohl, Chilis, Bohnen, Schalotten und Zwiebel in eine Schüssel geben, mit Salz bestreuen und 2,3 Liter Wasser darübergießen bzw. so viel, dass alles mit Wasser bedeckt ist. An einem kühlen Ort 1 Stunde gehen lassen.

2. Senföl in einem großen Topf bei mittlerer Hitze erwärmen. Kreuzkümmel, Senfsamen, Kurkuma und Muskat hinzufügen und garen, bis die Samen zu platzen zu beginnen. Hitze reduzieren, Senfpulver, Mehl, einen Spritzer Essig und 100 ml Wasser dazugeben. Gut umrühren und 1 bis 2 Minuten kochen lassen. Zucker, Oregano, Lorbeerblätter, Knoblauch, Apfel und Mango dazugeben und 2 bis 3 Minuten garen.

3. Das Wasser vom Gemüse abgießen und in den Topf geben und gut verrühren. So lange kochen, bis das Gemüse langsam weich wird und etwas Flüssigkeit verliert, circa 20 Minuten. Dann die Piccalilli-Sauce in sterilisierte Einmachgläser geben.