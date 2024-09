Hör dir jetzt den Nozinja-Remix aus Südafrika von Kiesza ft. Djemba Djemba – „Give It To The Moment“ an

Seit sie 2014 das Video zu ihrem Hit „Hideaway” veröffentlicht hat, ist Sängerin und Songwriterin Kiesza von einer unbekannten Künstlerin zu einem vertrauten Namen geworden. Sie hat Tracks mit Jack Ü produziert, ist auf Welttournee gewesen und in der leider eingestellten Late Show With David Letterman aufgetreten. Dieses Jahr hat sie sich mit Djemba Djemba zusammengetan, um gemeinsam den Track „Give It To The Moment” zu produzieren. Dieser bringt nicht nur den Dancefloor in Bewegung, sondern zelebriert auch die grenzüberschreitende, universelle Macht der Musik.



Zusammen mit dem Smirnoff Sound Collective haben Kiesza und Djemba Djemba eine Gruppe von Künstlern eingeladen, die ihnen dabei hilft „Give It To The Moment” noch weiter über den Globus zu verteilen. Wir stellen euch eine Auswahl an Künstlern und ihre Remixe vor: Toy Selectah aus Mexiko, Nozinja aus Südafrika, Laure Jones aus UK, Kosmo Kat aus Japan und Cassian aus Australien—alle mit ihrem eigenen Stil und regionaler Würze. Das Showcase startet mit Nozinjas Remix, der Kieszas hochgepitchte Vocals mit Glocken zusammenbringt und mit der Art wilder Energie, die jedem, der schon in einer großen Stadt nachts unterwegs war, ein Begriff sein dürfte—egal in welchem Land der Welt. Hör es dir oben an.