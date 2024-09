Die neue Jamie xx-Single „All Under One Roof Raving“ ist ziemlich Hardcore

Was UK Hardcore angeht, da sind sich die Experten einig, ist alles auf die Ewigkeit ausgelegt. Mogwai druckten diesen Umstand schon 2011 auf ihr Plattencover*, Zomby zollte Hardcore mit seinem Album Where Were You In ’92 Respekt, und 2013 ‚bestätigte‘** sogar Stephen Hawking: „Hardcore will never die? We already knew that.”

Insofern ist es nicht überraschend, dass nun auch Jamie xx das ‚Hardcore Continuum‘ aufgreift: Seine neue Single „All Under One Roof Raving”, ab dem 11. Juli auf Young Turks zu haben, greift Themen auf, die wir in unserer kleinen Bassmusikselbsthilfegruppe hier auch schon öfters thematisiert haben: Rave, Hardcore, Jungle und deren Derivate. Jamie xx sampelt dabei Mickey Finn und MC Bassman, Wiley, Mark Leckeys „Fiorucci Made Me Hardcore” und unzählige andere Momente britischer Rave-Kultur.

Warum aber die David Rodigan-Rede nicht dabei ist? Weil Breakage sie schon verbrannt hat? Weil Rodigan eher dem Dancehall, als Rave nahe steht? Wohl kaum, man weiß es nicht. Was man weiß: Trotz allem Zitat handelt es sich hierbei um typisches Jamie xx-Material: Steeldrums, Garage-Beats, Subb-Bässe und ein Popsong-Gerüst. Gutes Ding! „Ich habe das Stück Ende letzten Jahres geschrieben, als ich mit The xx auf Tour war”, sagte Jamie xx bei Annie Mac auf BBC Radio 1. „Ich schaute mir all diese tollen [Rave] Videos an, sie erinnerten mich an Zuhause. (…) Ich wollte die Leute dran erinnern, wie toll es Zuhause ist.”

Das Timing könnte dabei natürlich besser gewählt sein. Am vergangenen Wochenende ist bei einem illegalen Rave im Lodoner Stadtteil East Croydon ein Teenager gestorben, ein anderer verlor seinen kleinen Finger, viele weitere wurden bei einem Polizeieinsatz verletzt. Insofern ist „All Under One Roof Raving” auch nur die halbe Wahrheit, wenn gleichzeitig hunderte Menschen auf der Straße stehen. Andererseits trommelt Jamie xx heute mit dem neuen Track, denn am Montag wird es im allseits beliebten Elite-Rave-Format Boiler Room ein Young Turks-Spezial geben—unter anderem mit einem Set von Jamie xx.

* Schon klar: UK Hardcore ist damit nicht gemeint, aber der Slogan ist halt gut.

** Schon klar: Satire.

